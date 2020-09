Mario Totaro eletto consigliere F.I.P Basilicata

Si è svolta sabato cinque l’assemblea regionale della Federazione Pallacanestro di Basilicata, per il rinnovo delle cariche elettive.

Per la prima volta nel consiglio regionale ci sarà un membro della famiglia Pallacanestro Senise, e chi se non il presidente Mario Totaro?

Sono 27 le società lucane di basket aventi diritto di voto, e hanno partecipato all’assemblea in 22.

Il presidente Totaro ha preso 13 preferenze, superato soltanto da Vincenzo Marino, giovane rappresentante della Basilia Potenza, dove svolge, anche il ruolo di addetto stampa, che ha sommato 15 preferenze, e da Gerardo Montanarella, presidente della Normanna Melfi, e le stesse del rappresentante della Pielle Matera, Sergio Galante.

Per la cronaca, riconfermato per la terza volta il presidente regionale Giovanni Lamorte.

Un augurio a tutto il consiglio per un lavoro proficuo, e che faccia rinascere in Basilicata il nostro amato sport.

Ed un augurio ancora maggiore al presidente Totaro, tanti anni di lavoro, di passione per questo sport, sono stati ripagati dalla fiducia che le società lucane hanno avuto nei suoi confronti.

Anche se un appunto devo farglielo: ora non mi posso lamentare se qualcosa non va’ bene, con la federazione, me la prendo direttamente con lui (come al solito, dirà)