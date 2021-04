La Giovane Italia partner della LND per la valorizzazione dei talenti

La valorizzazione dei migliori talenti perseguita con successo dalla Lega Nazionale Dilettanti si arricchisce di un nuovo alleato grazie alla partnership con “La Giovane Italia“, testata giornalistica legata al format televisivo in onda su Sky Sport.

In un periodo particolarmente duro per le nuove generazioni di calciatori, la LND sposa un progetto editoriale che punta a riconoscere il grande lavoro dei settori giovanili dilettantistici, ora più che mai la chiave per costruire un futuro sostenibile per tutto il calcio italiano.

Il primo passo di questa collaborazione si è concretizzato con l’inserimento di dieci profili di giocatori tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti, su segnalazione dei tecnici delle Rappresentative Nazionali LND, nell’Almanacco LGI 2021, una guida dettagliata con le schede dei migliori Under 19 d’Italia e distribuita in più di 3.000 copie ai più influenti addetti ai lavori.

A questo seguirà un’importante attività di storytelling dedicata ai migliori prospetti del campionato nazionale di Serie D e delle competizioni regionali della LND: a partire dagli approfondimenti settimanali sul web e dai contributi pubblicati sui social, il progetto prevede inoltre la realizzazione da parte degli autori de La Giovane Italia di servizi destinati al format omonimo in programmazione su Sky Sport.

Clicca QUI per acquistare il volume della stagione 2020/2021