Amazon Italia, è boom per i venditori privati

Sono ben 261.000 i venditori privati su Amazon Italia, di cui 12.000 fatturano oltre 300.000€ annui: il 34% ha fatto un corso per imparare a vendere su Amazon

Milano, 10 settembre 2020 – Nel sofisticato mondo delle vendite su Amazon Italia, ci sono circa 261.000 venditori privati. Tra questi chi si guadagna un onesto stipendio mensile è molto lunga e sfiora i 100.000 venditori. Un dato incoraggiante visti i tempi in cui viviamo.

Tra loro poi ci sono oltre 12.000 venditori privati che incassano da un minimo di 320.000€ annui fino a cifre con 6 zeri esportando più del 50% dei loro prodotti.

Il 34% di questi venditori di successo ha fatto un percorso di formazionealtamente professionale per imparare segreti e strategie per vendere su Amazon in tutti i mercati europei.

Si tratta di esperienze formative online offerte da veri e propri guru del settore, affiancati da manager che seguono personalmente chi si iscrive alle lezioni.

Obiettivo: farti diventare un imprenditore libero, che lavora in smart working sul più grande Marketplace del mondo, gestendo la tua vita in piena autonomia e con mentalità internazionale.

IMPARARE A VENDERE SU AMAZON

Di seguito una panoramica sulle migliori 5 scuole in Europa che insegnano a vendere su Amazon:

United Kingdom: Amazon Wizard

Link: https://bit.ly/3gvQY9j

Corso con un tutor personale che ti accompagna i primi mesi

Costo 897£

Italia: Vincere su Amazon

Link: www.antoniovida.com/spa

3800 iscritti, premiato per il Record Europeo di Vendite

Costo: 997/ 1997 €

Germania: AMZ Academy

Link: https://bit.ly/3jqKURp

Professionisti internazionali pluripremiati con precisione tedesca 1216 €

Spagna: Tienda en Amazon

Link: https://bit.ly/3b4yqvz

Corso con tutor privato. Cifre da capogiro, e risultati interessanti

Francia: Super Seller Academie

Link: https://bit.ly/2D72Dhb

Completo e interessante. Soliti francesismi .

Prezzo: 999€

I numeri dei tanti successi indicano la possibilità per chi ha voglia di impegnarsi in un mestiere nuovo, di poter imparare a fare business vendendo prodotti da casa tramite il mondo di Amazon.

In questi tempi difficili, e con un minimo investimento, potrebbe essere un’occasione per molti per riemergere e trovare uno scopo nuovo per ricominciare.