Dal 10 luglio in radio, YouTube e nei webstore “OVER Rainbow US Remix” il nuovo singolo di FABIO GÓMEZ (feat. DJ a.d.r.i.a. & Zanjy)

Sarà presto disponibile nei web stores “OVER Rainbow Us Remix”, il nuovo singolo di FABIO GOMEZ (feat. DJ a.d.r.i.a. & Zanjy), accompagnato da un videoclip girato all’interno dell’affascinante Palazzo Malacrida di Morbegno, in Valtellina. Il regista è Domenico Buzzetti: videomaker e videoartista noto in Italia e in Europa per alcune importanti rappresentazioni video per la danza, vanta importanti collaborazioni come quella con il corpo di ballo del Teatro alla Scala di Milano e il Festival Internazionale di Breakdance e Urban Culture “Funky Fresh” di Modena.

“OVER Rainbow US Remix” è una nuova versione, vivace e colorata, del brano “OVER” che, uscito su tutte le piattaforme lo scorso 15 maggio, ha già raggiunto 250.000 views su YouTube.

arcobaleno, che “simboleggia vita, speranza, trasformazione, e collegandosi a concetti come la coesione spirituale, rappresenta l’unione tra terra e cielo. L’arcobaleno funge infatti da ponte tra due dimensioni: quella materiale e quella spirituale. Al suo stadio meno metafisico è una combinazione di colori in armonia perfetta che produce un simbolo naturale di straordinaria bellezza, una promessa di pace e illuminazione.” (F. Gòmez) Per questa nuova versione, l’artista si è ispirato all’immagine mistica dell’, che “simboleggia vita, speranza, trasformazione, e collegandosi a concetti come la coesione spirituale, rappresenta. L’arcobaleno funge infatti da ponte tra due dimensioni: quella materiale e quella spirituale. Al suo stadio meno metafisico è una combinazione di colori inche produce un simbolo naturale di straordinaria bellezza, una promessa di pace e illuminazione.”

L’arcobaleno ha anche assunto un valore significativo durante questi ultimi mesi, rappresentando una risposta positiva alla tempesta emotiva della quarantena.

“OVER” è un inno alla rinascita dalle sfumature Pop Dance, un genere di moda, suonato nelle discoteche. Ascolteremo sicuramente Over Remix sulla spiaggia e sulla pista da ballo, per scatenarci tutti insieme in questo periodo di post lockdown.

A questa nuova versione hanno collaborato anche DJ a.d.r.i.a., artista di Berna, e Marco Zangirolami, nell’occasione Zanjy.

Il primo, svizzero di origini italiane, è un noto compositore e arraggiatore di House, Elettro Dance, Music Funk Club e Chillout, inserito nella chart di M4Music per la radio nazionale svizzera DRS.

Zanjy invece, musicista, compositore, produttore, arrangiatore ed ingegnere del suono di Milano, vanta importanti collaborazioni con artisti del calibro di Kay Rush, Fedez, J-AX, Elisa, Emis Killa, Fabri Fibra, Jake La Furia, Marracash, Mahmood, Gué Pequeno, Salmo, Sfera Ebbasta.

La copertina del singolo è realizzata dal fotografo Francesco Dedola.

Fabio Gòmez, cantautore italo-spagnolo reduce dall'album "Niente è Impossibile", pubblicherà il nuovo album in tre versioni diverse (inglese, italiano e spagnolo) puntando ad un mercato internazionale, grazie anche alla collaborazione della cantautrice inglese Peggy Johnson, che ha adattato i testi originali delle canzoni insieme a Mila Ortiz.

Il brano è insomma un messaggio di positività, è l’impulso che ci porta, in un momento storico difficile, a riprendere in mano le nostre vite, a superare i nostri limiti cercando di andare OLTRE. Fabio Gòmez ci invita ad essere protagonisti delle nostre scelte, contando su noi stessi e sulla nostra forza per abbattere le paure interiori.

Sei disposto a vedere le cose da un’altra prospettiva?

Sei pronto a iniziare a vivere la vita con un altro spirito?

Lasciati guidare dall’arcobaleno di OVER!



Il videoclip è stato girato nel rispetto delle norme imposte dall’emergenza COVID-19.

