WEEKEND, Venerdì Italia SOTTO ASSEDIO di un CICLONE, poi altri TEMPORALI tra Sabato e Domenica

Una vasta circolazione ciclonica sul nord del nostro continente sta avendo la meglio sull’area di alta pressione che nei giorni scorsi ha regalato un nuovo assaggio d’estate al nostro Paese. Ora la situazione è in fase di peggioramento e, nei prossimi giorni, non ci sono segnali di un ritorno alla stabilità atmosferica. Anzi, l’Italia continuerà ad essere assediata da una ciclone che manterrà tempo molto instabile almeno fino al prossimo weekend con nuove occasioni per rovesci e temporali.

Vediamo nel dettaglio cosa ci attende sul fronte meteo da venerdì fino a sabato 6 e domenica 7, e soprattutto dove si registrerà il contesto peggiore.

Venerdì 5 Giugno l’Italia sarà avvolta da una sorta di tempo pasticcione, in quanto avremo aree sotto nubi, rovesci e temporali ed altre zone invece dove si potrà addirittura godere di un buon soleggiamento. L’atmosfera più agitata la troveremo sull’estremo Nordest, su tutta la fascia tirrenica e dunque dalla Toscana fino al Lazio, alla Campania, alla Calabria e alla Basilicata. Altre piogge colpiranno inoltre gran parte del Sud peninsulare.

Come detto però ci saranno zone dove saranno necessari gli occhiali da sole, in particolare sulla Val Padana, sulla Liguria Centrale e di Ponente e poi sul lato adriatico centrale. Nel pomeriggio il sole farà capolino anche sulla Sardegna.

Arriviamo così al tanto atteso weekend il quale vedrà l’Italia divisa in due sul fronte meteo-climatico. Sabato 6 Giugno saranno le regioni alpine e prealpine a dover fare i conti con nubi e fenomeni temporaleschi più diffusi nelle ore pomeridiane e serali mentre sul resto del Paese il quadro meteorologico si manterrà decisamente più tranquillo, salvo qualche nota d’instabilità pomeridiana sui rilievi calabresi.

Il ritorno ad un discreto soleggiamento favorirà inoltre temperature più consone al periodo.

Anche la giornata di domenica 7 Giugno seguirà un percorso molto simile al sabato, con tutto il comparto alpino e prealpino sotto l’ennesimo fronte nuvoloso capace di scaricare altri piovaschi e temporali, i quali, a differenza di sabato, riusciranno nel corso della giornata ad interessare molte aree di pianura del Nord e, nel pomeriggio, si spingeranno fino all’area più settentrionale della Toscana. Altrove non ci saranno particolari cambiamenti salvo un moderato aumento delle nubi sul versante tirrenico.