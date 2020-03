Va a comprare la pizza, due denunce

MATERA, 20 MAR – Il cliente di una pizzeria e un pizzaiolo di Matera sono stati denunciati in stato di libertà alla magistratura dai Carabinieri, con l’accusa di inosservanza delle restrizioni emesse dal Governo per contenere l’epidemia di coronavirus.

Durante i controlli in città eseguiti dai militari in particolare per “prevenire e informare”, i Carabinieri hanno controllato una “nota pizzeria” del centro: al banco hanno notato un cliente che acquistava una pizza.

