Ai Dance Music Awards finalista la Stardust Torino, 5 marzo 2020 – Ai Dance Music Awards è giunta in finale Stardust, il “Cirque du soleil” Italiano, che è in nomination nella categoria “Miglior Animation Agency” al concorso “Dance Music Awards”, un prestigioso riconoscimento del settore Nightlife. La Stardust, di Torino, vanta un’esperienza decennale nel settore dell’animazione e si distingue grazie allo sviluppo di concept e creazione di spettacoli esclusivi di grande impatto scenico. Una felice realtà che porta in scena l’arte in ogni sua forma con performer e danzatori di altissimo livello su grandi palchi del territorio nazionale e internazionale, in un connubio perfetto, da lasciare con il fiato sospeso. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 29 marzo presso il Qi Club di Brescia. Tutti coloro che volessero sostenere gli artisti della Stardust possono votare inviando un SMS al numero 3381909200 con scritto 529 (No WhatsApp). Per saperne di più sull’agenzia Stardust si può visitare il sito internet www.show-stardust.com.