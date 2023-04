Assegnata la Menzione Speciale del concorso nazionale Eplibriamoci agli istituti comprensivi di Pisticci (Mt) e Viggiano (Pz)

Un vero e proprio successo la seconda Edizione di EpliBriamoci, la rassegna culturale nazionale organizzata da Ente Pro Loco Italiane in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore indetta dall’UNESCO. La commissione nazionale di esperti quest’anno ha visionato 543 elaborati di studenti di terza media provenienti da diversi istituti scolastici d’ Italia su un tema di forte impegno civico e di stretta attualità: “Le urla che arrivano dal mare: come integrare culture diverse?” in relazione alla tragedia umana dei migranti di Cutro. “La tematica si inserisce appieno all’interno dell’obiettivo Pro Loco Sostenibile fissato dal Consiglio Nazionale Epli per il 2023, a sua volta parte integrante di Agenda 2030, progetto ad ampio respiro della UE, il cui 16° Goal è proprio quello di ridurre ovunque e in maniera significativa tutte le forme di violenza” sottolinea il Presidente nazionale Epli – Ente Pro Loco Italiane Pasquale Ciurleo “e per la crescita e la formazione delle nuove generazioni è di primaria importanza credere ancora nella forza di una buona storia, nel valore delle idee, delle parole e delle immagini”. La Commissione EpliBriamoci, composta da Guglielmo Bernabei Avvocato amministrativista e Professore Diritto Pubblico Università di Ferrara (Presidente), Maria Loscrì Presidente Club Unesco Vibo Valentia, Giuseppe Esposito Coordinatore Nazionale progetto Eplibriamoci, Pasquale Ciurleo Storiografo autore di pubblicazioni e Presidente Nazionale EPLI e Maria Teresa Romeo Artista Pittrice in arte OEMOR e vicepresidente Ente Pro Loco Basilicata, nel ringraziare tutti coloro che hanno partecipato con passione e dedizione a raccontare sentimenti e riflessioni dinanzi ad una simile tragedia del mare, ha ritenuto di indicare come vincitrice la studentessa Giovanna Maria Tancredi, Istituto Comprensivo Rende Centro (CS), per l’originalità della impostazione della scrittura. Alla vincitrice, il cui elaborato è stato pubblicato sul sito www.enteprolocoitaliane.com verra consegnato il premio che consiste in un’opera d’arte del maestro orafo Michele Affidato ambasciatore UNICEF. La Commissione, poi, ha ritenuto di assegnare due menzioni speciali: una per l’Istituto Comprensivo di Viggiano (PZ) e l’altra per l’Istituto Comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” di Pisticci (MT), con la seguente motivazione “per la capacità di coinvolgere il territorio in un lavoro realizzato in forte sinergia tra studenti e docenti. I testi proposti – si legge ancora nella motivazione – intendono andare oltre la sofferenza, aprendo il cuore e la mente ad un’autentica speranza che vede nella comunità l’inizio di un cammino di ricostruzione sociale, civile e culturale, nel rispetto della propria identità storica, specie per i territori, come quelli teatro della tragedia, con una forte vocazione marittima. Il contributo offerto dai due Istituti, pertanto, merita un particolare riconoscimento in quanto interpreta la storia dell’umanità sofferente in ogni tempo e luogo”. Apprendiamo con enorme piacere l’assegnazione a due istituti comprensivi lucani, uno della provincia di Potenza e l’altro della provincia di Matera, di una Menzione Speciale assegnata dalla Commissione della Seconda Edizione della rassegna nazionale Eplibriamoci sottolinea Rocco Franciosa, Presidente Ente Pro Loco Basilicata e rivolgiamo i complimenti ai protagonisti degli elaborati per l’impegno, ai docenti ed ai dirigenti scolastici per la loro missione, nella consapevolezza comune dell’importante ruolo che svolge la scuola nella crescita culturale e sociale del nostro paese”. Per celebrare la Giornata Mondiale del libro e del diritto d’autore indetta dall’ UNESCO, la seconda edizione del Concorso, EPLI, altresì ha omaggiato l’opera dell’artista di Pisticci (Mt) Maria Teresa Romeo in arte OEMOR dal titolo Eos e Pitagora.