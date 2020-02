DOMENICO DI PUORTO ESCE IL 28 febbraio IN RADIO E SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI NOI IL NUOVO SINGOLO

Domenico Di Puorto, in arte DOMYNO, classe 1999, nasce a Sassuolo (MO) e grazie alla passione del nonno intraprende fin da bambino l’avventura musicale. Inizia, infatti, a suonare la chitarra a livello cantautorale incidendo il primo singolo: “La metà del mio corpo” Nel 2016 inizia una vera e propria intraprendenza per i Talent televisivi partecipando ai casting di “X Factor 10” a Milano. Nel 2017 partecipa al concorso canoro “Arnold’s Factor” posizionandosi primo in classifica nella categoria “Solisti”. Dopo svariati tentativi tira fuori dal cassetto dei brani inediti promettendosi di realizzare, un giorno, un album tutto suo. È così che il 9 Febbraio del 2018 esce il primo estratto: “Come la notte” e il 4 maggio il secondo estratto “Accendi l’estate”. Collabora con il produttore Francesco Di Tullio assieme ad un team di professionisti tra cui Adriano Pennino, Maurizio Fiordiliso e Alfredo Golino. Nel 2018 arriva in finale al concorso “Controfestival Di Castelleone 2019 XIX” davanti ad una giuria composta da RobertoRossi di Sony Music Italy, Davide Simonetta e Carlo Palmas. Altre collaborazioni importanti sono con Marco Baroni (Autore di Nek e Alessio Bernabei) ed etichetta discografica “OndeMusic”. Nel 2019 partecipa ai Casting di “X Factor 13” a Milano e ad “Amici Di Maria De Filippi” a Roma dinanzi a Beppe Vessicchio, Irama e Stash dei The Kolors. Partecipa poi alle selezioni del “One Shot Game 2019” a Roma e agli “Honiro Entertainment Audition” a Napoli per “Honiro Label”. Una delle importanti collaborazioni è quella assieme a Gianni Salvatori al “Sant’Anna Recording Studio”, produttore che ha segnato la storia della musica Italiana (Laura Pausini, Raf, Umberto Tozzi, Nomadi, Marco Masini, Ivana Spagna, Michele Zarrillo, …).

Produce il brano “Noi”, ancora inedito presentato ad “Area Sanremo 2019” per la partecipazione a “Sanremo Giovani 2020”, davanti alla giuria di Massimo Cotto, Vittorio De Scalzi, Teresa De Sio, Andrea Fumagalli, Petra Magoni e Gianni Testa. Il 2019 si chiude in bellezza con la partecipazione al programma televisivo “Le Iene”, intervistato dal giornalista Niccolò De Devitiis per la misteriosa faccenda che riguarda un presunto plagio del brano “Nera” di Irama. Il servizio raggiunge la visione di 20 milioni di telespettatori.

Venerdì 20 Dicembre 2019 esce così “Fuori tutto brilla” che totalizza 55.000 visualizzazioni su Youtube e 15.000 ascolti su Spotify.

Il 2020 si apre in una collaborazione Trap/Pop con Simone Binotto, in arte Binoz e Giovedì 16 Gennaio esce “Vestaglia Nera” che totalizza 15.000 ascolti su Spotify.

Domenico si prepara così a scalare le più importanti classifiche, in attesa dell’album definitivo.

