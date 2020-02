Precisazioni in merito alla sospensione delle attività di tutto il territorio nazionale fino al 1 marzo

In merito alla sospensione delle attività a tutto il 1° marzo evidenziamo la nota di chiarimento fornita dall’ Area Periferia e Tecnico sportiva della FIPAV.

Eventuali nuove indicazione saranno portate alla vostra attenzione e pubblicate con i consueti strumenti.

Un cordiale saluto.

Segreteria C.R. FIPAV Basilicata

La Federazione Italiana Pallavolo, nel monitorare costantemente l’evolversi della situazione legata al CORONAVIRUS, a seguito delle istruzioni recentemente emanate dagli organi competenti, specifica che rimane sospesa l’attività di gara ad ogni livello (campionati nazionali, regionali e territoriali), fino al 1 marzo 2020 e che è consentito soltanto lo svolgimento degli allenamenti, purché effettuati a porte chiuse.

Si ricorda a tutti e in particolare ai Comitati Regionali e Territoriali della FIPAV che tali provvedimenti federali sono in ogni caso soggetti al rispetto delle ordinanze regionali e/o territoriali in vigore.

Si resta in attesa di ulteriori sviluppi ed indicazioni da parte del CONI e del Ministero dello Sport, al termine della Giunta CONI programmata per la giornata di domani 25 febbraio 2020.