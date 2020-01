Brand Italia Experience a Sanremo 2020

“Brand Italia Experience “ritorna dal 4 all’8 febbraio 2020 in una delle location più prestigiose, quella del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Infatti, per il sesto anno consecutivo Brand Italia Experience con il suo presidente Maria Grazia Settembrino, promuoverà con una nuova rubrica giornaliera in diretta da Sanremo il nostro amato territorio in una delle settimane più importanti del panorama televisivo italiano e in uno dei salotti più esclusivi .

La rubrica parlerà tutti i giorni di ciò che rende la Basilicata ed il Sud Italia un Brand riconoscibile in Italia ed all’estero.

Dal 4 febbraio il digital media format sarà in diretta sul web e sulla fan page Brand Italia Experience.

Tutti i giorni della settimana del Festival saranno i più illustri chef liguri a preparare delle loro ricette con i prodotti lucani selezionati da Brand Italia Experience.

Tutto ciò avverrà nei più rinomati ristoranti di Sanremo che per l’occasione inseriranno un piatto lucano nel loro menù durante la settimana del Festival.Il tutto sarà coordinato e diretto dalla regia di un grande artista , il maestro Donato Fusco.

Si potrà così far conoscere la Basilicata e la sua enogastronomia anche agli innumerevoli turisti che arrivano a Sanremo durante la settimana più importante dell’anno ed anche quando le luci dei riflettori si saranno spente. Questa è la rete di marketing e comunicazione che Brand Italia Experience vuole creare , grazie anche a collaborazioni con eccellenti professionisti.

Tanti i ristoranti che realizzeranno quest’anno le loro ricette con i prodotti lucani, come il ristorante da una Stella Michelin “Paolo e Barbara” ed il famosissimo ristorante del Casinò di Sanremo con l’executive chef Luca Gordon Faccioli.

E tanti anche i prodotti in degustazione, dalla lucanica ed i salumi di Picerno alle famosissime fragole Candonga di Basilicata.

Il successo del format è dato anche grazie al lavoro di squadra e alla logistica curata in modo certosino dalla Salvy Spettacoli, dalla Big Service e da Autogmanolio di Policoro di Gennaro Manolio. Quindi l’appuntamento è con Brand Italia Experience a Sanremo 2020.