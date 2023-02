‘Cittadini degni del Vangelo a servizio del Bene Comune”: a Lagonegro secondo incontro dedicato al tema SANITA’

Mercoledi 15 febbraio, alle ore 19, nella sala convegni di Palazzo Corrado a Lagonegro, si svolgerà un nuovo appuntamento dell’iniziativa dal titolo ”Cittadini degni del Vangelo a servizio del Bene Comune”. L’intera iniziativa è promossa dalla Parrocchia di Lagonegro, guidata da don Gianluca Bellusci, in collaborazione con il Consiglio Interparrocchiale nell’ambito del secondo anno del Cammino Sinodale, da un’idea sviluppata assieme a don Marcello Cozzi, presidente della Fondazione Nazionale Antiusura Interesse Uomo Onlus e in collaborazione con Libera Basilicata.

Il tema dell’incontro del 15 febbraio è SANITA’ e vedrà la partecipazione del dottor Ferdinando Laghi e del dottor Santo Gioffrè, che si confronteranno in un incontro moderato da Marianna Tamburrino, referente Libera Basilicata, con Anna Aversa, referente del presidio di Libera Lagonegrese e introdotto da Luisa Comitino.

A cominciare dalla salute come diritto costituzionale sancito dall’articolo 32, Laghi e Gioffrè incarnano perfettamente le figure di medici che non hanno paura di denunciare e di condurre, in prima persona, battaglie importanti per difendere i cittadini e i territori.

Laghi, attualmente consigliere regionale in Calabria nella lista ”De Magistris Presidente” , da oltre 25 anni si occupa di problematiche legate alla salute e all’ambiente, prendendo attivamente parte alle battaglie di numerose associazioni ambientaliste e membro, ormai da anni, dell’International Society of Doctors for the Environment –Associazione Internazionale Medici per l’Ambiente.

Gioffrè nel 2015 venne nominato dalla giunta Oliverio come commissario straordinario dell’ASP di Reggio Calabria. Fu il primo a denunciare le anomalie dei pagamenti all’ASP di Reggio Calabria, che porterà la stessa azienda sanitaria ad essere sciolta per infiltrazione mafiosa.