Pallacanestro promozione lucana : si ricomincia

Dopo la lunga pausa “natalizia” si ricomincia con il primo turno del girone di ritorno del campionato di promozione lucano.

Già stasera, sabato 11, alle ore 20,00 palla a due alla palestra Vito Lepore di Potenza, tra la Ciumnera Potenza e la Virtus Matera.

L’andata fu vinta con un margine di 25 punti dalla squadra Potentina di coach Montemurro. Ma i “pulcini” vista l’età media, della Virtus Matera cercheranno il riscatto e promettono spettacolo.

Coppia arbitrale Loscalzo di Potenza, Valvano di Avigliano, le altre due partite saranno giocate domenica, entrambe alle 18,00.

A Bernalda la sfida tra i locali della Riva dei Greci e i potentini della Vito Lepore. Di tutte e 15 partite disputate all’andata, quella fu’ la partita più combattuta, fini dopo un supplementare, e a dividere le due squadre un solo punto a vantaggio della Vito Lepore.

Sarà anche questa volta determinante il fattore casalingo? Sfida nella sfida, il confronto Lino Durante vs Rocco Palazzo, due grandi ex della Pallacanestro Senise, due dei migliori talenti che la Basilicata ha sfornato. Coppia arbitrale interamente aviglianese, Valvano fa il bis insieme ad Imbrenda.

E per ultima la partita di Policoro tra il Basket Policoro del presidente Crispino e la nostra Spesì Pallacanestro Senise. Si gioca al Pala Olimpia, vicino al mare.

Peccato mi sarebbe piaciuto giocare in quel magnifico impianto che è il PalaErcole, che nonostante sia enorme e con più di 2000 posti a sedere, ha sempre un’importante seguito di tifosi.

Invito i tifosi della Pallacanestro Senise a fare almeno questa trasferta, davvero un tiro di scoppio la distanza, anzi suggerisco di andare prima in uno dei tanti ottimi ristoranti locale a mangiare pesce fresco, e poi vedere la partita.

Inutile dire che la squadra di coach Daraio è favorita, ma non si sa mai, considerando anche che alcuni dei nostri giocatori hanno una certa età, non vorrei che la lunga pausa abbia creato ruggine nelle articolazioni degli stessi. L’andata fini 104 a 46 per lo Spesì. La coppia arbitrale è Conforti di Matera e Squicciarini di Irsina.