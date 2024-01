Calcio, risultati e classifica campionato di Eccellenza e Promozione lucana

Risultati della 19esima Giornata del Campionato di Eccellenza Lucana

Nella 19esima giornata del Campionato di Eccellenza Lucana, il Francavilla ha vinto contro la Città dei Sassi con un punteggio di 2-1 dopo la sconfitta della settimana scorsa. Il San Cataldo mantiene il suo svantaggio rispetto al Francavilla grazie alla vittoria per 0-1 contro l’Oranziana Venosa. Inoltre, la Santarcangiolese ha sconfitto il Birenza per 1-0. Vale la pena notare la sconfitta del Lavollo contro l’Angelo Cristofaro per 1-0.