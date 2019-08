LAGHI MONTICCHIO, ROSA: “ALTRO PASSO PER RESTITUIRLI AI CITTADINI”

“Avevo promesso che ci saremmo impegnati per restituire i laghi di Monticchio ai cittadini e lo stiamo facendo.

Un altro passo in avanti è stato fatto oggi con il decreto del Commissario del Parco del Vulture, dottor Ricciardi, approvato di concerto con gli Uffici del Dipartimento Ambiente, con il quale inizia l’attuazione del Piano di Gestione delle popolazioni ittiche, piano che consente, in collaborazione con gli operatori e gli amanti della pesca, di monitorare gli habitat dei laghi”. Lo annuncia l’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Rosa.

“Continua il processo di organizzazione, nel solco della legalità, delle attività sui laghi di Monticchio e del Parco del Vulture.

Il decreto approvato oggi – aggiunge Rosa – disciplina il Piano di Gestione delle popolazioni ittiche con l’eliminazione delle specie aliene e permetterà agli operatori e agli appassionati di pesca di collaborare ad un’azione di tutela ambientale e di ripresa degli habitat ittici, attraverso l’autorizzazione al prelievo con la tecnica ‘no kill’ e la redazione di una scheda di monitoraggio predisposta dall’Ente Parco.

Già da questa settimana sarà possibile iscriversi all’albo comunicando al Parco la disponibilità ad operare.

Il ‘Decreto Pesca’ – prosegue – ci consente anche di chiarire, una volta per tutte, quali sono i luoghi pubblici, ovvero i luoghi appartenenti al demanio, nei quali i cittadini e gli appassionati di pesca possono accedere liberamente senza limitazioni, come accadeva invece in passato, eliminando ogni sorta di impedimenti e di atteggiamenti illegittimi”.