Amendola (PD): “Squallida passerella dei ministri in Basilicata”

Amendola (PD): Critica alla presenza dei ministri in Basilicata

Il deputato dem Enzo Amendola ha espresso disapprovazione per la presenza dei ministri in Basilicata. Ha sottolineato che la campagna elettorale di Bardi è incentrata su chiacchiere e propaganda, definendo la presenza di metà del Consiglio dei Ministri al CROB di Rionero come una passerella di poca importanza per la sanità lucana.