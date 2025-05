Slow tourism in Basilicata: APT lancia press tour con media tedeschi e svizzeri

L’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata ha organizzato, in collaborazione con ENIT Germania e la redazione della rivista “Globetrotter”, un press tour dal 10 al 15 maggio 2025 che vede il territorio lucano protagonista come host destination europea per la sua naturale vocazione allo slow tourism e al cicloturismo, offrendo così una preziosa occasione di promozione sia sul mercato tedesco che su quello svizzero.

La società Red-gun GmbH, incaricata dalla rivista tedesca “Globetrotter” (tiratura 400.000 copie) e dalla rivista svizzera “4 Seasons” (tiratura 40.000 copie), ha scelto la Basilicata come scenario per reportage e riprese, da realizzare in particolare nelle località di Matera, Aliano, Pietrapertosa, Moliterno e Maratea, valorizzando il patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico lucano anche in occasione del lancio del nuovo motore Bosch per e-bike.

Il press tour si inserisce in un contesto di crescita dei flussi turistici internazionali in Basilicata, che nel 2024 ha registrato in particolare 18.994 arrivi e 42.365 presenze di turisti tedeschi e 11.184 arrivi e 22.770 presenze di turisti svizzeri, a conferma dell’interesse crescente del mercato di lingua tedesca verso la Basilicata quale destinazione autentica e sostenibile.

“Lavoreremo per consolidare questi risultati e ampliare la rete di collaborazioni internazionali, con l’obiettivo di generare valore economico e culturale per tutto il territorio”, ha dichiarato il Direttore generale dell’APT Basilicata, Margherita Sarli.