“Scambio culturale tra l’Istituto ‘Nicola Sole’ e il Gymnasio Agion Theodoron”

Lunedì 5 maggio, l’Istituto Comprensivo “Nicola Sole” di Senise ha vissuto una giornata speciale all’insegna dell’incontro e dell’internazionalizzazione: 45 studenti del Gymnasio Agion Theodoron di Corinto (Grecia), accompagnati dalla loro dirigente scolastica e da quattro docenti, sono stati accolti con grande entusiasmo nella scuola lucana per un’esperienza di scambio culturale e didattico.

L’iniziativa è stata organizzata dal Dirigente scolastico Francesco D’Amato e dal Team Erasmus dell’Istituto, nell’ambito delle attività previste dal programma Erasmus+, per il quale la scuola è accreditata dal 2021.

L’Istituto “Nicola Sole” è da anni attivamente impegnato nella promozione della dimensione europea dell’educazione, attraverso progetti di mobilità internazionale che hanno coinvolto docenti di tutti i gradi scolastici, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado.

Le destinazioni delle mobilità hanno spaziato dalla Finlandia al Portogallo, passando per Spagna, Grecia, e Austria, con attività che hanno incluso Job shadowing (osservazione sul campo), corsi strutturati e attività di insegnamento all’estero.

La mattinata si è aperta nei locali della scuola secondaria di primo grado di Senise con un’accoglienza speciale: il gruppo greco è stato salutato dalle note dell’Orchestra dell’Istituto, diretta dal Maestro Andrea Allegretti, che ha creato un’atmosfera gioiosa e coinvolgente.

Successivamente, i giovani ospiti hanno partecipato a giochi linguistici, attività collaborative e laboratori insieme agli alunni italiani.

È stato un momento ricco di scambi, sorrisi e nuove amicizie, che ha mostrato quanto la scuola possa essere un luogo aperto al mondo.

Nel pomeriggio, la delegazione ha raggiunto San Costantino Albanese, dove è stata accolta calorosamente dalla comunità locale e dal Sindaco, in un clima di festa, condivisione e scoperta del territorio.

Anche i genitori degli alunni hanno dato un prezioso contributo all’organizzazione, offrendo supporto alla scuola con grande spirito di accoglienza.

Il logo dell’evento, intitolato “Greetaly”, è stato ideato dalla studentessa Sara Lunatti, vincitrice del contest artistico realizzato nelle scorse settimane all’interno delle classi coinvolte.

Il percorso Erasmus dell’Istituto non si ferma: sono in corso di organizzazione le prime mobilità anche per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, che presto avranno l’opportunità di vivere esperienze formative all’estero, in linea con i percorsi linguistici che la scuola già promuove, attraverso corsi di inglese e spagnolo per alunni di ogni fascia di età.

Questa giornata di accoglienza è stata un’altra tappa significativa nel cammino europeo dell’Istituto “Nicola Sole”, che conferma il suo ruolo di scuola dinamica, aperta e attivamente impegnata nella costruzione di una cittadinanza europea consapevole e partecipata.

La commissione comunicazione dell’I.C. Nicola Sole