UNA POLITICA GIUSTA PER L’ITALIA: A Matera l’iniziativa promossa da Basilicata Casa Comune per rilanciare il dialogo tra cattolici e laici

Venerdì 16 maggio 2025 alle ore 18:00, presso l’Hotel San Domenico di Matera, si terrà l’iniziativa pubblica dal titolo “Una politica giusta per l’Italia”, promossa da Basilicata Casa Comune.

Un’occasione importante per riflettere sul presente e sul futuro della nostra democrazia.

A confrontarsi saranno Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, e Angelo Chiorazzo, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Basilicata.

“Una politica giusta” significa rimettere al centro la persona, tutelare i diritti, promuovere la giustizia sociale, la legalità, l’uguaglianza e la dignità del lavoro. Significa anche ascoltare le domande che salgono dai territori e trasformarle in scelte politiche concrete, inclusive, orientate alla solidarietà e alla sostenibilità.

Istanze che in varie parti d’Italia hanno trovato voce in formazioni e movimenti civici di origine culturale differente ma affine, e che ora cercano una “Casa comune” per offrire in modo più sistematico una prospettiva all’Italia e all’Europa.