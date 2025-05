La giovane lucana Martina Melissa è la vincitrice del concorso nazionale Eplibriamoci

La giovane studentessa lucana Martina Melissa di Pisticci (Mt) è la vincitrice della quarta edizione del concorso nazionale “EPLIbriamoci” promosso dalla Rete Associativa Pro Loco Epli. Grande soddisfazione per il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps e Consigliere nazionale Assoguide Rocco Franciosa presente alla cerimonia che si è svolta ieri a Roma presso la prestigiosa sala dell’ Istituto Santa Maria in Aquiro del Senato della Repubblica, il quale nel complimentarsi con la giovane studentessa lucana Martina Melissa dell’ Istituto Comprensivo San Pio da Pietrelcina di Pisticci per aver conquistato il prestigioso premio nazionale con la toccante poesia dal titolo “L’ Europa che vorrei” ha rivolto un sentito ringraziamento all’insegnante Dolores Troiano nonché Assessore all’istruzione della Città di Pisticci e alla Dirigente scolastica Maria Di Bello per aver partecipato al concorso nazionale stimolando i giovani studenti alla riflessione sulla tematica annuale proposta dalla Rete Associativa terzo settore Ente Pro Loco Italiane Aps. Ad accompagnare la studentessa Martina Melissa anche il Presidente Pro Loco Pisticci Beniamino Laurenza il quale complimentandosi per l’opera composta ha espresso la propria gratitudine nei confronti dell’Istituto comprensivo pisticcese per la coinvolgente partecipazione al concorso. A consegnare il premio realizzato dal maestro orafo Michele Affidato alla vincitrice Martina Melissa il Presidente nazionale Ente Pro Loco Italiane Ciurleo Pasquale insieme al coordinatore nazionale del Premio Eplibriamoci Giuseppe Esposito, al Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa e alla vicepresidente Ente Pro Loco Basilicata Maria Teresa Romeo in arte Oemor che ha realizzato anche quest’anno una straordinaria opera pittorica dal titolo “Il Mito d’Europa” ispirata dal tema del concorso. Nel corso della cerimonia nazionale patrocinata dalla Commissione Nazionale Italiana Unesco, dal Centro per il libro e la lettura, dal SIRIP – Sindacato Rappresentanti Interessi Parlamentari, da Promozione Italia, promossa dalla Senatrice Cinzia Pellegrino e coordinata dalla giornalista lucana Isabella Romano Vicecaporedattore Rai Tg1 sono stati consegnati anche l’ Attestato di Merito a Gaia Briscese dell’ Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “G. Solimene” di Lavello (Pz) accompagnata dal Presidente Pro Loco Lavello “F.Ricciuti” Gaetano Vitale e a Marirosa Mastronardi per l’ opera inedita prodotta.