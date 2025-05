Canon Italia annuncia il nuovo CEO: Javier Tabernero da Veiga

Dal primo maggio, Tabernero – attualmente Amministratore Delegato di Canon Iberia – assume anche la guida di Canon Italia e riporterà direttamente a Shinichi ‘Sam’ Yoshida, Presidente e CEO di Canon Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

“La Fondazione AIDR (www.aidr.it) accoglie con entusiasmo questa nuova fase della leadership Canon, rinnovando la stima e la gratitudine per una partnership solida e longeva, fondata su valori comuni quali l’innovazione, la sostenibilità e la promozione della cultura digitale. In questi anni, la collaborazione tra Canon e AIDR ha contribuito alla realizzazione di importanti iniziative nel campo della trasformazione digitale e dell’educazione civica in ambito tecnologico. Tutti i soci e i partner della Fondazione AIDR si uniscono nell’esprimere le più sentite congratulazioni a Javier Tabernero per la prestigiosa nomina, con l’augurio di un percorso ricco di successi e sinergie”.

Tabernero vanta una carriera di successo nel settore della tecnologia e nella gestione aziendale. Con oltre 30 anni di esperienza, ha ricoperto ruoli di leadership in aziende internazionali, contribuendo in maniera significativa alla loro crescita e innovazione. Laureato in Ingegneria Industriale all’Università Pontificia Comillas, ha conseguito un Master in Economia e Direzione Aziendale presso l’Università di Navarra (IESE) / Northwestern University (Kellogg).

Con un profilo fortemente orientato alla consulenza strategica e alla digitalizzazione, ha collaborato con realtà come NTT Data, CVC, IO Digital, Alto e Innovatech Advisors, ricoprendo incarichi in diversi Consigli di Amministrazione e interfacciandosi con multinazionali spagnole e portoghesi di primaria importanza. È riconosciuto per la sua competenza in Intelligenza Artificiale, Trasformazione Digitale e Gestione del Dato, settori chiave per il futuro di Canon.

“Il successo di un’azienda passa innanzitutto attraverso il rendimento delle persone. È fondamentale generare l’ambiente giusto affinché, individualmente e collettivamente, raggiungano il loro massimo sviluppo. In Canon, nulla sarebbe possibile senza la cultura del Make It Happen, un approccio volto a creare un ambiente che consenta ai team di raggiungere il loro pieno potenziale per fornire il massimo valore ai clienti. Dobbiamo essere in continuo cambiamento, ispiratori e coraggiosi, fare le cose nel modo giusto, mantenendo la nostra essenza radicata nella filosofia Kyosei.”

Canon Italia conferma che Andrea Di Santo, Amministratore Delegato uscente, ha deciso di lasciare l’azienda per perseguire altri interessi. Durante i suoi tre anni alla guida di Canon Italia, ha promosso azioni volte a rafforzare la reputazione del brand e migliorare strutture e processi aziendali. La Fondazione AIDR lo ringrazia per il contributo dato nel percorso condiviso.