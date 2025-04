A Potenza presso la Bcc Basilicata la cerimonia regionale del concorso nazionale Eplibriamoci

Tutto pronto per la cerimonia regionale del concorso nazionale Eplibriamoci indetto dalla Rete Associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps in programma lunedì 28 Aprile 2025 a Potenza presso la sala conferenze della Bcc Basilicata. Il concorso giunto alla quarta edizione promosso lo scorso settembre ha coinvolto 1678 studenti in tutta Italia che si sono cimentati nel comporre un proprio elaborato scritto dal titolo “L’Europa che vorrei” a valere sulla Giornata Mondiale Unesco del Libro e del Diritto d’Autore che si celebra il 23 Aprile di ogni anno per ricordare l’anniversario della morte di tre grandi letterati mondiali: William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Garcilaso Inca De La Vega. Ad organizzare la cerimonia regionale l’Ente Pro Loco Basilicata Aps con il patrocinio della Regione Basilicata, dell’Apt Basilicata, dell’Anci Basilicata, della Commissione nazionale Italiana Unesco e dell’Ente Pro Loco Italiane Aps e con il sostegno del fondo etico della Bcc Basilicata da sempre al fianco delle iniziative promosse sul territorio lucano dal comitato regionale Epli. La cerimonia di premiazione presieduta dal Presidente del Consiglio regionale della Basilicata Marcello Pittella avrà inizio alle ore 10 in Piazza Vittime del Lavoro a Potenza nella sala Bcc Basilicata con i saluti del Direttore generale Bcc Basilicata Giorgio Costantino, del Presidente Anci Basilicata Gerardo Larocca, della Direttrice Apt Basilicata Margherita Sarli, del Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps e Consigliere nazionale Ente Pro Loco Italiane Aps Rocco Franciosa e con gli interventi di Maria Teresa Romeo vicepresidente Ente Pro Loco Basilicata, Rossella Centrone già Presidente Club Unesco del Vulture, Giosea Laviola dottoressa in psicologia, Pina Passarella dottoressa in medicina ed Elenia Marchetto giornalista, che compongono la giuria regionale che ha valutato il lavoro dei giovani delle scuole lucane partecipanti al concorso. Per la Basilicata – fa sapere Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata Aps – grazie al lavoro di divulgazione delle Pro Loco di Lavello, Pisticci, Brindisi Montagna e Laurenzana ed alla sensibilità degli insegnanti e dirigenti scolastici hanno partecipato con diversi componimenti gli alunni dell’Istituto comprensivo “Pietrelcina – Flacco” di Pisticci, dell’Istituto comprensivo “Alfieri” di Laurenzana e dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Solimene” di Lavello ed alcuni liberi autori nella sezione opera inedita. I vincitori lucani, uno per ogni sezione: opera inedita, under 14 e under 19, saranno i finalisti che si contenderanno il Premio Nazionale del Concorso Nazionale Eplibriamoci 2025 insieme ai finalisti di Sardegna, Marche, Calabria, Sicilia, Puglia, Abruzzo e Campania, il prossimo 6 maggio a Roma presso il Senato della Repubblica. Durante la cerimonia sarà esposta l’opera “Il Mito di Europa” realizzata dall’artista pisticcese Maria Teresa Romeo in arte Oemor e vicepresidente regionale Ente Pro Loco Basilicata, ispirata al titolo del Concorso Eplibriamoci, con la seguente descrizione “Europa è l’eponima del continente europeo, l’etimologia del nome fa pensare al cielo più scuro di ponente in contrapposizione a quello chiaro dell’oriente. Il mito narra che Zeus, affascinato dalla bellezza della principessa fenicia Europa, si sia trasformato in un toro mansueto per sedurla e poi l’abbia rapita e portata con se a Creta. Il Dio le die 3 figli, tra cui Minosse e le donò una lancia che non sbagliava mai un bersaglio, un cane da caccia che non perdeva una preda e un automa che la difendeva da ogni pericolo”.