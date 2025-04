Sport, calcio: chi sono le 5 “regine” dei campionati europei

Il Vecchio Continente rimane sempre e comunque il teatro principale del calcio. Sebbene secondo la credenza popolare sia in Sudamerica che spopolano i talenti più estrosi, è in Europa che si giocano i campionati più seguiti e competitivi. Tra questi spicca in primis la Premier League, dove la squadra più in vista negli ultimi tempi è indubbiamente il Liverpool, che si sta incamminando lentamente verso la conquista del ventesimo titolo nazionale della sua storia. La formazione dei “Reds” sta per diventare la più blasonata d’Inghilterra, in quanto raggiungerà il Manchester United in cima all’albo d’oro e in campo internazionale ha sollevato più coppe di tutte, pertanto già sin d’ora merita di figurare tra le 5 “regine” dei campionati europei. Le quote sulla formazione vincente della Premier League hanno sempre tenuto in considerazione il Liverpool in questi mesi, anche se l’Arsenal ha provato a tenere botta. Per i ragazzi di Arne Slot è solo questione di settimane prima del trionfo certificato.

In Spagna, invece, le prime della classe sono sempre state il Real Madrid e il Barcellona, ma le merengues hanno collezionato molti più trofei rispetto ai rivali blaugrana. Nella Liga i titoli vinti ammontano a 36 e come se non bastasse il Real è in assoluto la squadra che è salita più volte sul tetto d’Europa aggiudicandosi ben 15 edizioni della Coppa dei Campioni/Champions League. I Blancos detengono finanche il record di 5 coppe del mondo per club. Nel campionato spagnolo in corso, comunque, il testa a testa tra Real e Barça sembra destinato a durare sino a fine stagione, considerando che il divario in classifica è davvero minimo.

Situazione analoga si registra nella nostra Serie A. L’Inter, che si è cucita sul petto il ventesimo Scudetto alla fine della scorsa stagione, sta affrontando la corsa al vertice insieme al Napoli, che aveva mantenuto in solitaria la vetta della classifica per buona parte del campionato. Ormai appare invece fuori dai giochi l’Atalanta, che con i 2 ko consecutivi rimediati a marzo contro gli stessi nerazzurri e la Fiorentina si è allontanata troppo dal primo posto. La Juventus rimane primatista di Scudetti con 36 successi, ma da diversi anni a questa parte fatica a tornare a competere ad alti livelli. Al contrario, l’Inter ha raggiunto la finale di Champions League nel 2023 e quest’anno è l’unica compagine italiana ancora in gioco nella massima rassegna europea. Sulla carta, la squadra meneghina è la più attrezzata dello Stivale.

Cosa dire, invece, del Bayern Monaco? In Germania il gigante bavarese non ha quasi mai avuto rivali e dopo il clamoroso tracollo dell’anno scorso, che ha lasciato via libera al Bayer Leverkusen, è tornato a dire la sua in Bundesliga. Il vantaggio sul secondo posto, occupato proprio dalle Aspirine, è però esiguo. In totale il Bayern ha messo in bacheca 33 campionati e 6 Coppe dei Campioni/Champions League. Proprio i tedeschi dovranno vedersela con l’Inter ai quarti di finale dell’attuale edizione della kermesse continentale. Harry Kane è sicuramente un bomber di elevata fattura, ma paradossalmente, sulla soglia dei 32 anni, non ha mai vinto nemmeno un singolo trofeo in carriera.

Quello francese viene considerato come il meno intrigante tra i campionati nazionali d’Europa e la recente egemonia del Paris Saint-Germain spiega bene il perché. Da quando Nasser Al-Khelaïfi ha preso il controllo della società, i parigini non hanno badato a spese sul mercato e nella loro collezione di top player sono riusciti a includere in questi anni persino Lionel Messi. Dal 2012 ad oggi il PSG ha mancato solo 2 volte l’appuntamento con la vittoria della Ligue 1, precisamente nel 2017 e nel 2021, quando a festeggiare sono stati rispettivamente il Monaco e il Lilla. Nel 2023 il Paris Saint-Germain ha superato il Saint-Etienne in cima all’albo d’oro e con quella appena conquistata oggi conta in tutto 13 affermazioni in campionato