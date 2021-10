Scorpions, a febbraio in arrivo nuovo album “Rock Believer”

Gli Scorpions hanno annunciato un nuovo album e un tour mondiale per il prossimo anno. Il 19/o album della carriera della rock band si intitola “Rock Believer” e sarà pubblicato l’11 febbraio 2022, al quale farà seguito un imponente tour mondiale.

Il primo singolo “Peacemaker” è in arrivo alla fine di ottobre.

La band ha trascorso molto tempo insieme in studio ad Hannover durante la pandemia, ricreando quell’energia unica che li ha sempre contraddistinti.

“L’album è stato scritto e registrato nello stile classico degli Scorpions, con composizioni di Schenker/Meine. Siamo davvero tornati all’essenza della musica che ci ha caratterizzati fin dall’inizio”, racconta il frontman Klaus Meine, che aggiunge anche come i nuovi brani possiedano una freschezza e un fervore unici: “abbiamo registrato questo disco come una band, live, in un’unica stanza, come si faceva negli anni ’80.

Non vediamo l’ora di ripartire e suonare per i nostri fan, di nuovo”. L’ex batterista dei Mötorhead Mikkey Dee ha completato e dato forma – per la prima volta – al sound leggendario degli Scorpions.

Il 2022 è l’anno in cui la band festeggerà il 50/o anniversario dall’uscito del primo disco il 22 gennaio del 1972 e sarà celebrato con il “Rock Believer World Tour” che include anche una Residency a Las Vegas al Planet Hollywood Hotel & Casino dal 26 marzo al 16 aprile 2022 e una serie di date in Europa che vedranno la band esibirsi anche in Italia il 23 maggio 2022 all’Arena di Verona.

“Ci siamo divertiti così tanto a registrare il nuovo disco che non vediamo l’ora di suonare di nuovo dal vivo!”, racconta Matthias Jabs.

“Non siamo mai rimasti fermi così a lungo tra un tour e l’altro come durante la pandemia. Ora non vediamo l’ora di tornare a esibirci!”, precisa Klaus Meine.

Il fondatore e chitarrista degli Scorpions, Rudolf Schenker, aggiunge: “Ho già i brividi dall’emozione di suonare nuovamente il prossimo anno di fronte a centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, presentando live le canzoni del nuovo album.

Questo disco e questo nuovo tour sono qualcosa di molto speciale all’interno della nostra carriera”.

