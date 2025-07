Kappa FuturFestival, 120mila persone da 150 nazioni

Oltre 120mila persone provenienti da 150 nazioni del mondo hanno partecipato alla dodicesima edizione di Kappa FuturFestival – uno dei festival di musica elettronica più grandi al mondo che si è svolto al Parco Dora di Torino dal 4 al 6 luglio con artisti del calibro di Anyma, Carl Cox, Peggy Gou, Nina Kraviz, Meduza, radunando.

L’edizione di quest’anno – spiegano gli organizzatori – riporta un’impressionante portata mediatica globale di oltre 110 milioni di utenti e un impatto economico sulla città di Torino di 30 milioni di euro.

La tredicesima edizione del Kappa FuturFestival – al sesto posto nella Top 100 Festival 2025 di Dj Mag, unico italiano fra le prime 40 posizioni e in Top 10 con giganti come Glastonbury e Coachella – si terrà al Parco Dora di Torino il 3-4-5 luglio 2026.

I biglietti della nuova edizione saranno disponibili in early bird a partire da giovedì 10 luglio sul sito Futur.it. Kappa FuturFestival è l’unico festival in Italia ad avere il patrocinio della Commissione Europea, in aggiunta a quelli di Regione Piemonte, Città Metropolitana, Città di Torino. Il Festival riceve, inoltre, il supporto di Camera di Commercio di Torino e di Fondazione Crt.

ANSA