Dai software all’IA, Microsoft compie 50 anni Fu fondata il 4 aprile 1975 da Bill Gates e Paul Allen

“In futuro ci sarà un computer su ogni scrivania e in ogni casa”.

Con in mente questa visione utopistica il 4 aprile 1975 Bill Gates e Paul Allen fondano Microsoft: sarebbe diventata una delle aziende tecnologiche più grandi al mondo, attualmente tra le protagoniste nella corsa all’intelligenza artificiale.

Tutto inizia 50 anni fa quando Gates e Allen, amici con la passione per l’informatica, sviluppano un software per l’Altair 8800: permette di tradurre il linguaggio di programmazione Basic in istruzioni comprensibili per il computer.

Negli anni ’80 la compagnia pone le basi per diventare regina del software, l’affermazione nei primi anni ’90 con Windows 3.

Il boom nel 1995, quando lancia Windows 95, un sistema operativo che rivoluziona il modo in cui le persone interagiscono con i computer: con l’interfaccia grafica intuitiva, il pulsante ‘Start’ e la barra delle applicazioni rese i computer accessibili anche agli utenti meno esperti.

Il primo cambio di passo nel 2000 con il nuovo Ceo, l’esuberante Steve Ballmer, mentre Bill Gates nel 2008 comincia a dedicarsi alla filantropia.

Poi l’azienda di Redmond diversifica con la console per i videogiochi Xbox, il motore di ricerca Bing, mette a segno la maxi-acquisizione di Skype (che chiude il prossimo 5 maggio), poi il grande passo nell’arena della telefonia con l’acquisizione di Nokia, in seguito l’acquisto di LinkedIn.

Nel 2004 l’Ue avvia un’azione antitrust accusando Microsoft di abuso di posizione dominante per Windows, viene stabilita una multa record per l’epoca di 497 milioni di euro.

Il sistema operativo è considerato prioritario almeno fino all’arrivo del nuovo Ceo Satya Nadella nel 2014 che fa di ‘mobile’ e ‘cloud’ i punti cardine del rilancio.

Ora il colosso tecnologico è sempre più proiettato sull’intelligenza artificiale. Ha investito in OpenAI e ha lanciato il suo chatbot Copilot, un assistente IA che consente di eseguire e semplificare diverse attività.

