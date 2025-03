Due incidenti stradali sulle strade lucane: un ribaltamento e un incidente tra tre auto, interventi di soccorso e disagi al traffico

Due incidenti stradali ieri sulle strade lucane. Il primo sulla Strada Provinciale 18 tra Pisticci e San Basilio: un’auto si è ribaltata, il conducente, un 38enne di Tinchi, è stato estratto dai vigili del fuoco e trasportato in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza. Prognosi riservata.

Il secondo incidente sulla Strada Provinciale 658 Potenza-Melfi ha coinvolto tre auto nei pressi di Lavangone. Nessun ferito grave, ma i passeggeri sono stati portati in ospedale per accertamenti. La strada è rimasta chiusa dalle 18:40 per le operazioni di soccorso, causando ritardi ai bus extraurbani. Sul posto vigili del fuoco, polizia e carabinieri.