Convegno su clima, territorio e sicurezza

La Regione Basilicata, in collaborazione con l’Intergruppo parlamentare “Progetto Italia”, gli Ordini Professionali degli Architetti, Geologi, Geometri, Ingegneri e la Fodaf (Federazione regionale Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali), organizza il convegno dal titolo “Progettare e monitorare la sicurezza del territorio”, che si terrà lunedì 24 marzo 2025, a partire dalle 9.30, nel Polo Bibliotecario di Potenza.

Al centro della conferenza l’impatto crescente dei cambiamenti climatici e la necessità di adottare strategie integrate per proteggere infrastrutture, ecosistemi e comunità da eventi meteorologici estremi sempre più frequenti e intensi, come alluvioni, siccità, frane e ondate di calore.

“I cambiamenti climatici rappresentano una sfida che il nostro territorio deve affrontare con strumenti innovativi e un approccio integrato” sottolinea il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che aprirà i lavori del convegno.

“Monitoraggio e progettazione – aggiunge – sono due pilastri fondamentali per garantire la sicurezza e la tutela delle persone. Con questo convegno vogliamo mettere in rete competenze, tecnologie e best practices per costruire una Basilicata resiliente e pronta ad affrontare le emergenze climatiche”.

Durante l’incontro, moderato dalla giornalista Eva Bonitatibus, si approfondiranno sia le azioni strutturali – come l’utilizzo di sensori IoT, satelliti, droni e intelligenza artificiale per il monitoraggio di edifici, ponti e dighe – sia le azioni non strutturali, che includono l’analisi ambientale, il telerilevamento, la cartografia GIS e il coinvolgimento attivo della popolazione attraverso sistemi di allerta precoce e piani di evacuazione.

Verrà, inoltre, sottolineato il ruolo centrale della progettazione integrata nel prevenire disastri naturali, rafforzando le infrastrutture, migliorando la pianificazione urbanistica e promuovendo pratiche sostenibili per la tutela del territorio. Interverranno all’evento rappresentanti delle istituzioni regionali, esperti e professionisti del settore, tra cui l’on. Erica Mazzetti, Presidente dell’Intergruppo Parlamentare “Progetto Italia”, i Presidenti degli Ordini Professionali coinvolti, tecnici della Protezione Civile e docenti universitari. I lavori si concluderanno con l’intervento del vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.

La partecipazione all’evento riconoscerà crediti formativi ai professionisti.