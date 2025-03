AGCI BASILICATA (alleanza generale cooperative italiane) : Alessandra Colucci eletta presidente

Alessandra Colucci è stata eletta all’unanimità Presidente dell’Associazione Generale delle Cooperative Italiane (AGCI) Basilicata, durante i lavori della 9^ Assemblea Congressuale. L’AGCI Basilicata rappresenta circa 1900 soci, con un fatturato complessivo di circa 80.000.000,00 euro.

Nella sua relazione, la neoeletta Presidente ha sottolineato come rispondere ai bisogni della comunità sia una delle sfide più significative per la cooperazione. Ha evidenziato l’importanza di radicarsi nel territorio, costruendo legami solidi con i cittadini, i gruppi sociali e le istituzioni locali, in un’azione che promuova la crescita umana e sociale.

Essere cooperatori, secondo Colucci, significa essere consapevoli della responsabilità di agire per il bene comune, portando avanti una visione che pone al centro la persona e la comunità.

La Presidente ha inoltre ribadito che l’interpretazione dei bisogni della comunità e la creazione di risposte adeguate e innovative, nel segno della coesione sociale, sono principi fondamentali per guidare il lavoro delle cooperative.

Tra gli elementi chiave della cooperazione, Colucci ha indicato la qualità del servizio, la centralità dell’utente, la territorialità e l’aspirazione quotidiana all’eccellenza.

Questi principi, ha dichiarato, devono orientare l’attività cooperativa per promuovere lo sviluppo economico e umano, sostenendo la crescita del territorio e la partecipazione attiva dei cittadini nei processi di cambiamento, con l’obiettivo di generare valore aggiunto per la comunità in sinergia con le istituzioni.

Infine, Alessandra Colucci ha voluto esprimere il suo ringraziamento alle cooperative presenti e al gruppo di lavoro che l’ha preceduta, apprezzando il loro impegno e la dedizione mostrati nel corso degli anni.