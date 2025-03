Fuori l’album “Hybrido” della cantautrice pisticcese Gloria Masiello in arte Noy

La pisticcese Gloria Masiello, in arte Noy, è una rapper lucana che ha iniziato a scrivere da bambina ma che ha scelto di intraprendere una carriera “professionale” solo in un secondo momento, dopo aver preso consapevolezza dei propri mezzi e della propria maturità artistica. Con il suo primo EP, “Hybrido”, presenta un sound che unisce il rap ad influenze sonore varie, dando vita a un progetto che rispecchia la sua visione autentica della musica.

“Hybrido” è un lavoro che si distingue per la sua fusione di sonorità diverse, dove il rap si mescola a influenze pop e altre sfumature sonore. L’EP include sette tracce – “Non basta”, “Tulipano”, “Happy birthday”, “2024”, “Fino alla fine del mondo”, “Paranoya” e “Hybrido” – ognuna delle quali esplora temi come la riflessione personale, la critica alla società e la ricerca di autenticità. Questo progetto è il risultato di una stretta collaborazione con Lentisco Studio, dove Noy ha potuto esprimere liberamente le sue idee, creando una musica che non si limita a un solo genere, ma si evolve in base alle sue esperienze e visioni.

Il progetto è nato in Lucania, terra che ha ispirato tanto nella scrittura quanto nel sound. Le tracce sono state sviluppate insieme ai produttori di Lentisco Studio, che ha offerto un ambiente creativo e stimolante per dare forma alla musica. Lo studio è stato il luogo ideale per esprimere e affinare il suo stile, con un team che ha saputo valorizzare le intuizioni musicali di Noy e la sua autenticità.

“Hybrido” è uscito il 14 marzo 2025 su tutte le piattaforme digitali. Le copie fisiche saranno disponibili da oggi 21 marzo 2025, offrendo così agli ascoltatori anche la possibilità di vivere l’esperienza del disco in formato tangibile. Un debutto che segna l’inizio di un percorso musicale che si preannuncia ricco di evoluzioni future.

“Hybrido” è nato dalla necessità di raccontare il proprio mondo interiore e di riflettere sulla realtà che ci circonda. Ogni traccia dell’EP esplora emozioni e temi universali come l’amore, la lotta contro le aspettative della società e il desiderio di rimanere fedeli a sé stessi. Con brani come “Non basta”, che affronta la frustrazione di un mondo che sembra non soddisfare mai abbastanza, e “Tulipano”, che celebra la bellezza nelle piccole cose, NOY offre una musica che invita a riflettere sulla vita con sincerità, autenticità e coraggio.

L’augurio al nuovo talento Noy è quello di esprimersi sempre al meglio ed in modo originale attraverso la musica, la quale spesso rappresenta una forma d’arte che tende a valorizzare non solo il territorio in cui nasce e le sue genti ma anche e soprattutto la cultura in generale intesa come modo di fare, pensare ed agire.