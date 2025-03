Basilicata : la Giunta regionale si avvicina ai territori

Ieri, mercoledì 12 marzo 2025, la Giunta regionale della Basilicata ha tenuto una seduta straordinaria a Francavilla in Sinni, segnando l’inizio di una serie di incontri itineranti volti ad avvicinare le istituzioni regionali alle comunità locali.

Questa iniziativa mira a rafforzare il dialogo diretto con i cittadini e a comprendere meglio le esigenze specifiche dei territori lucani.

Tradizionalmente le riunioni della Giunta si svolgono nella sede istituzionale di viale Vincenzo Verrastro a Potenza.

Tuttavia, la scelta di Francavilla in Sinni come prima tappa di questo percorso itinerante sottolinea l’importanza attribuita alle aree interne e rurali della Basilicata.

Il Presidente della Regione, Vito Bardi, ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nel garantire una presenza più capillare sul territorio, affermando che “portare le istituzioni tra la gente è fondamentale per una governance efficace e partecipata”.

I rappresentanti locali hanno accolto con favore questa iniziativa, esprimendo apprezzamento per l’attenzione rivolta alle specificità e alle problematiche delle diverse aree della Basilicata.

Per l’assessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, la riunione della Giunta a Francavilla ha un significato che va al di là di quello “simbolico” di rinnovato impegno per l’area sud e per tutte le aree più svantaggiate.

“Avvicinare le comunità locali alla massima istituzione regionale e con esse le amministrazioni comunali – dice – è un processo importante tanto più in questa fase complessa per la Regione chiamata a programmare scelte che incideranno nel futuro per il sostegno al rilancio e alla innovazione delle attività produttive.

A prevalere è il metodo di confronto e concertazione con i sindaci ai quali proprio perché conoscono i rispettivi territori e interpretano le richieste di sviluppo sono affidati i compiti più delicati quali quelli di individuare settori e scelte di interventi per affermare il protagonismo delle autonomie locali nel governo dei territori in una strategia unitaria con la Regione”.

La Giunta regionale prevede di proseguire con questo approccio, programmando future sedute in altri comuni lucani, al fine di consolidare il rapporto tra “palazzo” e territorio e promuovere uno sviluppo armonioso e inclusivo dell’intera regione.