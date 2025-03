Conguaglio gas in Basilicata: rateizzazione in dieci tranche per gli utenti

La Regione Basilicata sta valutando la possibilità di introdurre una rateizzazione in dieci tranche per il pagamento del conguaglio regionale relativo ai consumi di gas dell’anno termico 2022/2023.

L’iniziativa, proposta dall’assessora alla Transizione Energetica Laura Mongiello, mira a venire incontro alle esigenze degli utenti, che hanno sollevato numerose polemiche in seguito alla richiesta dei fornitori di restituire somme a volte superiori alle spese effettivamente sostenute.

Il conguaglio è dovuto alla differenza tra i consumi di gas stimati e quelli effettivi. In alcuni casi, le stime sono risultate inferiori ai consumi reali, generando un debito a carico degli utenti.

L’importo richiesto dai fornitori ha suscitato diverse critiche. L’Adoc, associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori, ha sollevato dubbi sulla legittimità di alcune richieste, ritenendo che in molti casi gli importi siano prescritti.

I consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune, Chiorazzo e Vizziello, hanno presentato un’interrogazione alla Giunta per chiedere interventi a tutela dei cittadini, sollecitando il riconoscimento del diritto alla prescrizione.

L’assessora Mongiello ha chiarito che, trattandosi di risorse economiche della Regione e non delle compagnie di gas, non è possibile applicare la prescrizione.

Il mancato recupero di tali somme costituirebbe un danno erariale. Tuttavia, l’assessora ha assicurato che sono in corso interlocuzioni con le compagnie per risolvere il problema dei conguagli e che si sta valutando la possibilità di una rateizzazione in dieci tranche per agevolare il pagamento da parte degli utenti.