Presentazione a Matera il 14 febbraio di “Teorema Boikena” di Giuseppe Dalessandro

Sarà presentato venerdì 14 febbraio alle 19 a Matera presso Arti Visive Gallery, in via delle Beccherie 41, il romanzo d’esordio di Giuseppe Dalessandro Teorema Boikena. Le indagini di Luca Laudadio, professione reporter (Altrimedia Edizioni). Con l’Autore interverranno la giornalista Anna Giammetta, la direttrice editoriale di Altrimedia Edizioni Gabriella Lanzillotta e Cosimo Di Pede di Arti Visive Gallery. L’attrice Angela Loperfido leggerà alcuni brani tratti dal libro.

Con Teorema Boikena la narrativa crime contemporanea si arricchisce di un nuovo personaggio: è Luca Laudadio, giornalista serio – ma schivo e a tratti burbero – con una propensione particolare per i casi di nera. In un intreccio brillante, sullo sfondo di un piccolo paese, il professionista è alle prese con un omicidio che sconvolge la tranquilla routine. Laudadio ha, infatti, spiccate doti investigative grazie alle quali riesce a dare agli inquirenti dritte che si rivelano preziose: giornalista di razza, pedina fatti e persone come un segugio ostinato.

“Lui aveva la predisposizione ad andare oltre alla semplice notizia e all’articolo stesso. Quella sua mania di avventurarsi in una sorta di indagine parallela a quella delle forze dell’ordine non l’abbandonava mai. Era già accaduto varie volte che avesse fornito elementi utili alle indagini, grazie ai quali i responsabili erano stati assicurati alla giustizia. Fu grazie alla sua perseveranza e alla sua intuizione investigativa se l’estate scorsa era stata sgominata e arrestata una intera banda di estorsori che, per vari mesi, aveva terrorizzato le aziende di un paese vicino. Quello di Carluccio De Angelis era il suo primo omicidio. Sbirciando nell’abitacolo di quella macchina, era stato preso da una sorta di sfida, una sfida con sé stesso che avrebbe dovuto vincere a ogni costo. Glielo doveva al suo amico.”

Accattivante nello stile e nei dialoghi, con descrizioni nitide e particolareggiate, Teorema Boikena ha una trama che intriga e coinvolge.

Giuseppe Dalessandro, nato a Miglionico (MT), ha svolto studi economici e ricoperto vari incarichi politici, tra cui quello di sindaco della sua città.

Da sempre è impegnato nel sociale e nell’associazionismo culturale.

Appassionato lettore, è anche grazie allo stimolo di rinomati amici scrittori che ha deciso di uscire allo scoperto con questo suo primo romanzo.