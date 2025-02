L’ArcheoXcape di Baragiano conquista i visitatori della BIT di Milano

Ha suscitato grande interesse negli addetti ai lavori e nel pubblico presente alla conferenza di presentazione della Borsa Internazionale del Turismo in corso a Milano, l’innovativa ArcheoXcape, la prima e la più grande escape room didattica d’Europa sulla cultura classica, inaugurata nelle scorse settimane a Baragiano. ArcheoXcape si rivolge sia agli appassionati dei giochi di fuga di ogni età, ma soprattutto agli studenti che abbiano voglia di misurarsi mettendo in gioco le loro conoscenze e le loro abilità per sfidarsi nella risoluzione di giochi ed enigmi ed uscire vincitori affrontando l’avversario più temibile: il tempo. Un viaggio esperienziale che si sviluppa su un’area di 600 metri quadrati, articolata in quattro “dimore” tematiche – Tempo, Vita, Arte e Anima – e composta da dodici stanze, che ricompongono, negli arredi e nella loro articolazione, i volumi della grande casa (circa 600 mq) del suo simpatico proprietario, Tibaldo Bonelli, personaggio di fantasia, archeologo di professione e collezionista per passione. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Baragiano, Giuseppe Galizia, e dagli amministratori presenti alla importante vetrina che ha visto anche protagonisti Marta e Giorgio Colangelo curatori del progetto e il professor Vincenzo Izzi compositore ed esperto di didattiche innovative. “Il passato diventa futuro” è lo slogan scelto per questa importante occasione che riflette appieno l’offerta turistica del piccolo comune del Marmo Platano che affianca all’ArcheoXcape il “Mistero dei numeri perduti”, l'”Archeoparco del Basileus” e a breve “Il volo di Icaro”, l’altalena più alta d’Europa.

Un bouquet di offerta turistica di tutto rispetto ed una risposta al dilagante mondo della intelligenza artificiale creata, invece, da intelligenze naturali e del sapere fare.