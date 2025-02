Incontro Bando Gestione Centro Visite Murgia Timone

Nel corso di un incontro partecipato tenutosi nei giorni scorsi per volontà del Presidente Giovanni Mianulli, l’Ente Parco della Murgia Materana ha approfondito e chiarito i vari aspetti del bando in scadenza il 10 febbraio p.v. e, dove possibile, ha raccolto anche i suggerimenti degli operatori non solo in vista della scadenza del bando ma anche nella prospettiva di una necessaria sperimentazione dei suoi effetti, laddove fondamentale sarà la lettura dei dati e i riscontri che arriveranno dagli operatori dell’incoming, del ricettivo, della ristorazione, dei servizi e delle guide.

Alla presenza dei consiglieri Camerini, Ditaranto e L’Episcopia, l’occasione è stata utile anche per rinnovare i rapporti di collaborazione con le Associazioni in vista delle tante sfide.

“Esprimo viva soddisfazione per l’avvenuta pubblicazione del Bando di Gestione dell’area Murgia Timone”, ha dichiarato il consigliere L’Episcopia.

“Ho sempre pensato che tra le maglie di una deregolamentazione si insinuassero prassi improduttive non in grado di tradursi in una corretta gestione dei beni pubblici.

Per questa ragione, l’avvenuta definizione di un bando di gestione è la giusta sintesi di una corretta attività amministrativa atta a garantire risultati concreti per la gestione di un’area troppo spesso abbandonata al degrado. Auspico la più ampia partecipazione alla procedura”.

“Questo bando costituisce una grande opportunità per il Parco e l’inizio di una nuova fase, con altri bandi da proporre in vista di una fruizione di tutti gli oltre 8000 ettari di Parco che vada di pari passo alla sua tutela”, ha dichiarato Mianulli.

“Una gestione nel rispetto della mission e delle regole del Parco – ha concluso – è l’unico modo per preservare il patrimonio e l’unicità del Parco della Murgia”.