Olio Evo Expo: la partecipazione di Oprol

Anche i produttori olivicoli della Basilicata hanno partecipato alla prima edizione di ” olio EVO Expo” tenutasi a Bari lo scorso fine settimana. La Basilicata era rappresentata da Oprol olivicoltori lucani, presenti all’interno della collettiva di Italia olivicola e Finoliva Global service spa.

Oprol ha presentato ai visitatori il proprio carrello degli oli. Dodici etichette di altrettanto azienda associate che concorrono alla composizione di una carte degli oli completa provenienti da tutti e cinque gli areali olivicoli della Basilicata passando tra certificazioni bio e igp che possono soddisfare a pieno tutte le richeste del mondo della ristorazione e del palato dei consumatori che sicuramente con la carta degli oli Oprol trova il giusto olio per il giusto piatto.

Per Paolo Colonna, presidente Oprol, “è stata un’ iniziativa importante per spessore e contenuti durante i vari convegni susseguitesi e per la presenza della quasi totalità delle aziende olearie e olivicole italiana.

La biodiversità olivicola e del nostro territorio che fa della sua vocazione olivicola un elemento imprescindibile di un paesaggio è di una cultura ormai millenaria, il tema del recupero nelle aree interne diventa sempre una priorità e allo stesso tempo si aprono nuove prospettive di investimento per nuovi impianti olivetati sono stati alcuni dei tempi affrontati durante l’evento fieristico.

Obiettivi che possano potenziare e migliorare la produzione olivicola Lucana, in tal senso, Oprol sarà impegnata nei prossimi mesi a confrontarsi con le istituzioni per la redazione di un piano olivicolo regionale in sintonia con quello nazionale.

Certo che una visione comune di dove portare l’agricoltura e nello specifico l’olivicoltura lucana – afferma Colonna – possa essere e il primo passo per una crescita importante del settore che in questi ultimi anni sta avendo il giusto riconoscimento ed un valore aggiunto adeguato ed in linea con la sostenibilità economica delle nostre aziende olivicole”.