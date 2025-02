BEER&FOOD ATTRACTION, la finale di STELLA ARTOIS DRAUGHT MASTERS ITALIA

La finale di Stella Artois Draught Masters Italia, il contest organizzato da Stella Artois – premium brand di AB InBev in Italia – che ha lo scopo di eleggere il miglior spillatore di birra d’Italia si terrà, per la prima volta, in un contesto d’eccezione: sarà infatti di scena lunedì 17 febbraio 2025 nel corso di Beer&Food Attraction, l’evento che riunisce in un solo appuntamento la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per l’Out of Home e che si terrà presso la Fiera di Rimini da domenica 16 a martedì 18 febbraio. Otto talenti appartenenti al mondo della spillatura si sfideranno in un’avvincente gara in cui la birra sarà la protagonista assoluta, e solo uno di loro riuscirà a conquistare l’ambito titolo.

La sfida finale sarà suddivisa in due prove di spillatura della durata di tre minuti ciascuna, in cui i partecipanti dovranno dimostrare di avere la giusta preparazione tecnica e maestria per ottenere il titolo di Draught Masters 2024.

La prima consiste nella spillatura di tre calici da 40CL; successivamente, solo due concorrenti avranno accesso alla seconda, nella quale dovranno spillare tre calici da 20CL.

Gli otto finalisti sono il risultato di una selezione iniziata a inizio maggio e che ha portato alla selezione di 80 professionisti, i quali si sono poi sfidati nelle semifinali tenutesi tra settembre e ottobre in tutte e quattro le aree della Penisola (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud).

Ad aggiudicarsi il titolo di vincitore delle semifinali sono stati Vincenzo Palladino di BQB Pub (Piobesi Torinese – TO), Simone Pretti di Bar Centrale (Pellizzano – TN), Angelo Esposito di Birra & Bollicine (Napoli) e Xie Guanghao di Jiani’s Cocktail Bar & Bistrot (Bologna); a loro, si sono aggiunti Yuliana Magali – Bettoni di Pub Sant’Orsola (Bergamo), Fabio Berta di Anvil (Romano di Lombardia – BG), Shkumbin Karpuzi de La Pinta (Mattarello – TN) e Giulia Raise di Mucho Macho (Jesolo – VE), che hanno ottenuto alti punteggi nel corso delle semifinali.

A decretare il prossimo vincitore di Stella Artois Draught Masters Italia, una platea d’eccellenza composta da una rosa di grandi esperti dell’arte della spillatura. I tre giudici sono Tom Robberechts (Zythologist, Beer Trainer, Direttore Visite e Draught Session del Birrificio di Stella Artois), Allaine Schaiko (vincitore del World Draught Masters 2012 e Global People Director di AB InBev) e XiaoXiao Yang, la vincitrice della precedente edizione del contest.

«Per la prima volta, la finale di Stella Artois Italia si terrà al Beer&Food Attraction, un palcoscenico d’eccellenza che celebra l’evoluzione e la passione per il mondo della birra e del food – ha dichiarato Matteo Tremolada, Head of On Trade di AB InBev Italia – Questo evento rappresenta non solo un’importante novità per il nostro brand, ma anche un segno tangibile del nostro impegno a valorizzare la cultura birraria e a rafforzare il legame con il canale HoReCa»

