Netflix in Italia, dal Gattopardo al mostro di Firenze Argentero in Motorvalley e Saponangelo/Gerini nel crime Sara

Il 2025 è per Netflix in Italia “molto importante, festeggiamo i nostri 10 anni dal debutto, con l’offerta più ricca di sempre, con più di un titolo originale italiano al mese, puntando alla massima qualità”.

Lo dice Tinny Andreatta, vicepresidente per i contenuti italiani della piattaforma, presentando a Roma, con prime immagini e protagonisti, le novità, tra film, serie, tv documentari per prossimi mesi. Produzioni, con la vocazione primaria di raccontare il nostro Paese “ma che mirano anche al pubblico globale, vogliono intercettare lo spirito del tempo”.

Sul filo rosso delle parole chiave sfida cambiamento, coraggio e ambizione, sono in arrivo titoli come l’atteso nuovo adattamento del capolavoro di Tomasi di Lampedusa in versione per il piccolo schermo de Il gattopardo; la miniserie sul mostro di Firenze di Stefano Sollima; la comedy Maschi veri; Teresa Saponangelo e Claudia Gerini nel crime Sara – La donna nell’ombra, Mrs Playmen con Carolina Crescentini mentre per il 2026 è previsto il debutto della serie action sul mondo delle corse granturismo, Motorvalley, con Luca Argentero e Giulia Michelini.

Venendo alle unscripted di quest’anno, debuttano, fra le altre, la seconda edizione del contest per rapper Nuova scena – Rhythm e Flow, con Geolier, Rose Villain e Fabri Fibra talent scout o le versioni italiane del dating game L’amore è cieco e del reality Too hot to handle, con ragazzi e ragazze in costume da bagno, che devono evitare ogni contatto sessuale (pena perdere ogni volta parte del montepremi).

Il gattopardo, al debutto il 5 marzo, è diretto da Tom Shankland con Giuseppe Capotondi e Laura Luchetti con Kim Rossi Stuart nei panni del principe di Salina, Benedetta Porcaroli per la figlia (Concetta), Saul Nanni per il ruolo che fu di Alain Delon, nel film di Visconti, Tancredi e Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, per Angelica, diventata iconica con Claudia Cardinale. “Per Angelica – spiega Deva Cassel – usa bellezza e sensibilità per realizzare i sogni del proprio padre (Calogero Sedara, ndr) ma anche per rendersi più indipendente.

Rispetto a Concetta, sogna meno, ha più ambizione ma questo non significa che non soffrirà”. Stefano Sollima torna in autunno con Il Mostro, la miniserie che esplora i brutali crimini del mostro di Firenze, serial killer che in 17 anni ha ucciso e mutilato otto coppie,

E’ ancora sul set Motorvalley (l’arrivo sarà nel 2026) diretta da Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci, con Luca Argentero nei panni di un ex pilota talentuoso caduto in disgrazia, ingaggiato dalla team manager Elena (Giulia Michelini) per allenare una giovane pilota tanto talentuosa quanto impulsiva, Blu (Caterina Forza).

“E’ una bellissima avventura – dice Argentero -. Ci sono anche tutti gli elementi dell’action”, per raccontare “un mondo fatto di passione, velocità e adrenalina”.

In Sara – La donna nell’Ombra, la serie crime dai romanzi di Maurizio de Giovanni Teresa Saponangelo è Sara – la donna nell’ombra, ex agente dei servizi segreti interni, ritiratasi dopo la morte del figlio, che torna a chiedere un favore all’amica e collega di un tempo, Teresa (Claudia Gerini), ritrovandosi così invischiata nella sua vecchia vita.

Carolina Crescentini in Mrs Playmen di Riccardo Donna è l’editrice Adelina Tattilo, a capo più della più famosa rivista erotica italiana negli anni ’60/’70, Playmen.

In Maschi veri di Matteo Oleotto, Letizia Lamartire, Mattia (Maurizio Lastrico), Massimo (Matteo Martari), Riccardo (Francesco Montanari) e Luigi (Pietro Sermonti) sono quattro amici che, in un mondo che prova a cambiare verso la parità sociale e di genere, si ritrovano ad affrontare i propri pregiudizi legati al considerarsi maschi alfa.

“Tanti uomini che pensano di essere connessi col mondo e di grande apertura -spiegano Lastrico e Sermonti – metteranno in discussione una parte di loro, in maniera non accusatoria ma liberatoria, a noi è successo”.

Infine, accanto ai film originali (per ora resta il riserbo sui nuovi titoli) , debutteranno sul servizio in prima finestra, dopo l’uscita cinema, più di un film al mese. Il primo grande appuntamento è fissato al 6 febbraio con il lancio di Parthenope di Paolo Sorrentino.

ANSA