La Professoressa Miriam Campobasso nell’Orchestra Sinfonica del Festival di Sanremo: un orgoglio per l’I.C. Nicola Sole

È con orgoglio che si informa la Comunità scolastica dell’I.C. Nicola Sole che la docente di violino della nostra Scuola, professoressa Miriam Campobasso, farà parte dell’Orchestra sinfonica del Festival di Sanremo (11-15 febbraio 2025).

La giovane e brillante docente rappresenterà, oltre che la sua Puglia, la città di Senise dove si distingue da tre anni quale insegnante dell’indirizzo musicale e della pluripremiata Orchestra “Luigi Lofiego”.

La professoressa Campobasso ha inteso far rivolgere un videomessaggio di saluto agli alunni dell’I.C. Nicola Sole dal conduttore del Festival di Sanremo Carlo Conti.

Al termine di questa breve ma gratificante esperienza, la docente sarà di nuovo con noi per proseguire le attività scolastiche e per ampliarle con un progetto sperimentale di alfabetizzazione musicale per gli alunni della primaria.

Alla professoressa Miriam Campobasso giungano i migliori auguri e le più vive congratulazioniper il suo successo personale che dà lustro alla nostra Comunità.

I.C. NICOLA SOLE SENISE

Il Dirigente Scolastico

Prof. Avv. Francesco D’Amato