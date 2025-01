Il “Marateale” raggiunge Hollywood: il corto “In the Shadow of the Cypress” ufficialmente nella cinquina degli Oscar

Maratea, 23 gennaio 2025 – “In the Shadow of the Cypress”, il corto che ha vinto il concorso “Marateale in Short” dello scorso anno al Festival del Cinema “Marateale – Premio Internazionale Basilicata”, è entrato ufficialmente tra i cinque corti candidati al Premio Oscar.

La kermesse cinematografica “Marateale”, che si svolge ogni anno a Maratea, definita per la sua bellezza “la Perla del Tirreno”, è organizzata e diretta da Antonella Caramia e da Nicola Timpone, rispettivamente Presidente e Direttore artistico, i quali hanno accolto con gioia e soddisfazione la notizia dell’ingresso del cortometraggio tra i candidati agli Oscar.

“Siamo entusiasti di annunciare che il cortometraggio ‘In the Shadow of the Cypress’, vincitore del Concorso Marateale In Short del 2024 e qualificatosi per i Premi Oscar insieme a Voce Spettacolo, è stato ufficialmente inserito nella cinquina dei candidati agli Academy Awards 2025” hanno dichiarato all’unisono Antonella Caramia e Nicola Timpone, i quali hanno aggiunto: “La cerimonia di premiazione si terrà a Los Angeles il 2 marzo 2025. Ciò ci rende orgogliosi ed attesta maggiormente l’importanza del Festival del Cinema ‘Marateale’, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale”.