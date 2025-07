CESARE CATANIA “IL CUORE DELLA TERRA. QUANDO LA MATERIA INCONTRA IL DIGITALE”

Dopo il successo dell’opera monumentale phygital “Il Cuore della Terra Phy Version” dell’artista Cesare Catania, presentata in anteprima il 26 giugno scorso e in mostra per tutto il mese di luglio nei giardini della Fortezza Nuova a Livorno, la scultura si mostrerà adesso al pubblico nella splendida cornice della Versiliana a Marina di Pietrasanta, all’interno dello Spazio incontri al Caffè.

Luogo iconico della cultura toscana, il sito si presenta come un’oasi verde affacciata sul mare che da decenni ospita incontri tra arte, letteratura e pensiero.

A partire dal 31 luglio (giornata inaugurale), il pubblico potrà immergersi in un’esperienza artistica unica, gratuita e aperta a tutti, che fonde materia e tecnologia, scultura e realtà aumentata, arte e pensiero.

L’evento, gode del patrocinio di Regione Toscana, supportato dalla Galleria Fidanda e da SCC srl, prevede un incontro con l’Artista giovedì 31 luglio dalle ore 11:00 alle ore 12:30.

L’incontro andrà ben oltre la semplice presentazione, ovvero costituirà anche un’occasione di dialogo tra la forma fisica dell’opera e le sue estensioni digitali, tra artisti, autori, imprenditori culturali e visitatori, in un contesto che accoglie la bellezza come patrimonio condiviso.

“Il Cuore della Terra – Versione Phygital”, scultura monumentale alta oltre quattro metri, realizzata in acciaio e progettata come architettura dell’equilibrio tra pieni e vuoti, tra slanci geometrici e fragilità emozionale, propone in forma totalmente originale l’esperienza dell’incontro tra materia e digitale. Infatti attraverso la realtà aumentata, il visitatore potrà interagire con essa e accedere a un mondo digitale poetico e immersivo, visibile in diretta sul proprio smartphone.

La scelta del phygital, per Catania, non è uno sfizio tecnologico ma una dichiarazione di poetica: la materia incontra il digitale non per essere sostituita, ma per amplificare il suo messaggio.

L’acciaio rimane solido, eterno, tangibile. La sua ombra digitale, visibile in realtà aumentata, è effimera, mutevole, accessibile a chiunque. Insieme, raccontano una nuova modalità di pensare l’arte: viva, trasversale, aperta.

«Credo che l’arte debba oggi andare oltre la contemplazione passiva – dichiara Cesare Catania – deve essere vissuta, attraversata, compresa anche con strumenti nuovi. Il digitale non è un antagonista del gesto artistico: è un suo prolungamento naturale.»

La mostra sarà visitabile all’interno del parco fino al 30 agosto 2025, integrandosi visivamente con l’ambiente circostante e arricchendolo con la sua presenza scultorea e interattiva.

La cornice della Versiliana diventa così lo sfondo perfetto per accogliere un progetto che ha già conquistato l’attenzione nazionale con la sua prima tappa a Livorno, dove il cortometraggio “L’Immaginazione di un Bambino” – firmato dallo stesso Catania – ha emozionato il pubblico con un racconto artistico sospeso tra onirismo, segno e narrazione muta.

A differenza della presentazione livornese, l’incontro con l’Artista a Marina di Pietrasanta sarà dedicato interamente all’esperienza scultorea e alla sua declinazione digitale.

Un incontro aperto e fluido tra discipline, con ospiti provenienti dal mondo dell’arte, della poesia e della cultura d’impresa, chiamati a interpretare e contaminare il significato dell’opera attraverso le loro parole.

La scultura presentata alla Versiliana è parte di un più ampio progetto, “Progetto dell’Abbraccio”, nato nella mente dell’artista già nel 2015 e concretizzato poi nel 2022 come manifesto di arte accessibile, inclusiva, immersiva e pubblica.

Fin dalla sua nascita, il progetto ha ricevuto riconoscimenti e patrocini da istituzioni culturali, civili e accademiche italiane e internazionali, distinguendosi per l’ambizione di coniugare bellezza formale, visione etica e impatto sociale.

Per ricevere gratuitamente la copia firmata del catalogo generale di Cesare Catania, registrarsi al link qui sotto:https://bit.ly/cesare-catania-in-versilia-estate-2025

L’artista inoltre, che ha deciso di diffondere il suo messaggio artistico di questa opera a partire dalla Toscana, patria della cultura e della lingua italiana, installerà in questa estate 2025 anche una seconda scultura monumentale inedita sulle banchine di Porto Azzurro (Isola D’Elba), il tutto in preparazione alla sua partecipazione nel mese di Ottobre 2025 alla XV edizione della Biennale di Firenze.

CESARE CATANIA

È un artista contemporaneo multidisciplinare, attivo nel campo della pittura, della scultura e delle arti digitali. Ingegnere di formazione e artista per vocazione, il suo lavoro si distingue per l’incontro continuo tra rigore costruttivo e libertà espressiva. Catania sviluppa un linguaggio che fonde geometria, emozione e tecnologia, portando la materia – acciaio, pigmento, codice – al limite della narrazione visiva.

La sua produzione spazia dalla tela alla realtà aumentata, dalla scultura monumentale all’installazione phygital. La sua cifra stilistica si fonda su contrasti apparenti: equilibrio e sbilanciamento, peso e leggerezza, fisicità e immaterialità.

Ha esposto le sue opere in tutto il mondo, ed è stato tra i protagonisti della Biennale di Venezia 2024, dove ha presentato un progetto ibrido tra scultura e arte digitale, ricevendo l’attenzione della critica per la forza comunicativa e la sperimentazione linguistica.

Nel 2022 ha fondato il “Progetto dell’Abbraccio”, un manifesto visivo e sociale che promuove i valori di inclusione, accessibilità e bellezza condivisa. Per il suo impegno simbolico e culturale è stato nominato nel 2023 “Ambasciatore Unico al Mondo” per la Giornata Internazionale dell’Abbraccio.

L’arte di Cesare Catania è un ponte tra mondi: visibili, invisibili, umani.

«Non credo in un’arte rinchiusa nei salotti o nei musei inaccessibili – sottolinea ancora l’artista – ma in un’arte che respiri nelle piazze, nei parchi, tra le persone. Il Cuore della Terra è un’opera che pulsa, che dialoga, che invita a un gesto simbolico: l’abbraccio, appunto.»