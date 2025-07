“Rionero in Vulture: al via l’Hackathon ‘a parer vostro’ per giovani creativi”

Si è conclusa con successo la manifestazione di interesse per un laboratorio di cinema gratuito – o hackathon – dal titolo “A parer vostro”, destinato a 15 creativi under 35.

I giovani selezionati dovranno realizzare uno short doc della durata massima di 15 minuti, attraverso l’ibridazione di materiali d’archivio e immagini contemporanee inedite del territorio, del paesaggio e dei suoi abitanti.

SCHERMI – Sguardi critici tra cinema, TV e digitale è un Progetto del comune di Rionero in Vulture (PZ) che si svolge in co-progettazione con le associazioni LE MONADI e PRO LOCO e con il patrocinio oneroso di Lucana Film Commission, nonché con la collaborazione e con il patrocinio gratuito di RAI BASILICATA- MEDIA PARTNERSHIP TGR.

Attuatore del progetto è la società PLASTINO srl di Rionero in Vulture. Partner dell’iniziativa sono il Polo Bibliotecario di Potenza e l’RCCS CROB (Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico – Alleanza contro il cancro) di Rionero in Vulture.

Questa prima edizione si ispira liberamente alla figura di Beniamino Placido, nativo di Rionero, il quale resta uno degli intellettuali più vivaci, moderni e liberi che il nostro panorama culturale abbia conosciuto nella parte finale del secolo.

Il 1/08/2025 alle ore 20:00 a Rionero in Vulture presso il Centro Visioni Urbane si terrà la presentazione del Progetto SCHERMI – Sguardi critici tra cinema, TV e digitale, dell’HACKATHON “A parer vostro” e di “SCHERMI per il sociale”, un’iniziativa che vede il patrocinio di IRCCS CROB (Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico – Alleanza contro il cancro) di Rionero in Vulture.

Quest’ultima iniziativa sarà un modo per portare all’interno dell’Istituto – con la collaborazione di tutti i partner – momenti di svago, di dibattito, di confronto, in linea con l’affermazione della cultura negli ospedali e nei luoghi di cura come un elemento fondamentale per il benessere di pazienti, personale sanitario e visitatori.

Saluti istituzionali : Mario DI NITTO, sindaco di Rionero in Vulture

Interventi : Mauro TUCCIARIELLO, presidente del Consiglio di Rionero in Vulture – Anna Elena VIGGIANO, direttrice artistica “Schermi” – Gennaro COSENTINO, capo redattore RAI Basilicata – Luigi CATALANI, direttore Polo Bibliotecario di Potenza – Francesco AVOLIO, Ordinario di “Linguistica italiana” Dip. di Scienze Umane dell’Università dell’Aquila.

Conclusioni : Cinzia GLIASCHERA, assessora alla cultura di Rionero in Vulture.

Modera : Roberta La Guardia – Giornalista

A seguire, alle ore 21:00, il concerto SOUNDTRACKS Tour 2025 – Quartetto Ciak. L’evento è gratuito.

“SoundTracks” è una produzione di “ArteRìa” – Associazione d’Arte e Cultura di Matera in collaborazione con l’Associazione MUSICA BENE COMUNE e la Rete “Remind CULTURE DEI MARI”.

Il quartetto formato dai musicisti Paolicelli, Vecerina, Fazio e Rigamonti nasce nel 2025 proprio per dedicarsi alle colonne sonore, con particolare attenzione alla musica italiana e cercando di portare in concerto del repertorio poco ascoltato e inedito.

L’intento è quello di estrapolare brani da produzioni cinematografiche, teatrali e compilation pensate per essere connesse all’immagine, collegandoli fra di loro per similitudini o contrasti.

Appuntamento il 2 e 3 agosto sempre presso il Centro Culturale Visioni Urbane di Rionero in Vulture, dove i partecipanti all’hackathon lavoreranno al corto affiancati dai docenti del laboratorio: il regista Nicola Ragone, il filmmaker Pasquale De Felice, i musicisti Donato Pitoia e Daniele D’Alessandro, l’attrice e giornalista Roberta La Guardia, Asia Dragone per lo storytelling.

Il corto documentario realizzato verrà presentato durante l’evento finale che si terrà il giorno 21/09/205 – sempre presso il Centro Visioni Urbane di Rionero in Vulture (PZ).