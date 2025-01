Casa Sanremo compie 18 anni

Casa Sanremo diventa maggiorenne | Un compleanno di 18 anni che ricorda i risultati raggiunti con passione e dedizione, tra innovazione lungimirante e una tradizione consolidata.

Per celebrare questo importante anniversario, Casa Sanremo apre le sue porte alla Città di Sanremo per ben 15 giorni, dal 1° al 15 febbraio, con 2 settimane di eventi, focus, format, appuntamenti speciali, ospiti internazionali e grandi partnership.

Il title sponsor del 2025 è .BAZR, il social commerce che sta rivoluzionando lo shopping online, combinando live streaming e influencer marketing in un’unica app. Una soluzione innovativa che connette creator, brand e utenti in modo unico.

Questa partnership rappresenta una scelta di marketing strategica, perfettamente in linea con il concept dell’edizione 2025. Fondamentale inoltre il sostegno degli Official partner, ognuno con le proprie specificità: Acquirente Unico, Alfaparf, Caffè Borbone, Chateau D’Ax, Gambero Rosso, Grotte di Frasassi, Perini Group, Harley Davidson, Petti, Perrella Network e Sielte.

“Siamo immensamente felici di festeggiare 18 anni di Casa Sanremo che terrà aperte le sue porte dal 1° al 15 febbraio, senza soste, con offerte mirate per gli addetti ai lavori, per gli ospiti ma anche per il grande pubblico delle Famiglie e dei giovanissimi.

Un’opportunità per noi, che da sempre integriamo la nostra offerta a quella già ricca della Città di Sanremo, in un percorso ideale e materiale che va oltre il perimetro dello storico Teatro Ariston”, ha dichiarato Vincenzo Russolillo.

Accanto alle seguitissime trasmissioni, come “L’Italia in Vetrina” condotta dalla giornalista Grazia Serra e “Buongiorno Sanremo” condotto da Savino Zaba che si presenteranno con una veste più curata, tante le novità dell’edizione 2025.

“Accenderemo il dibattito su temi sociali e solidali di stretta attualità; presenteremo un nuovo progetto sulla legalità e sulla sostenibilità rivolto alle nuove generazioni e daremo il benvenuto ad ospiti di rilievo internazionale” ha affermato il Presidente Russolillo, concludendo: “Quest’anno nasce ‘Piazza Marconi’ che accoglie le radio; il piano ‘Underground’ riserverà gradite sorprese; abbiamo inaugurato ‘Casa Sanremo Campus’, ampliando l’attività della ‘Gruppo Eventi Academy’; abbiamo potenziato i nostri canali culturali, d’informazione e social, integrandoli con l’app gratuita, la Testata giornalistica, la Radiovisione, la TV Web, la Casa editrice e la Biblioteca. Confermati ed attesi tutti i format di successo, con qualche piacevole ‘new entry’”.

Casa Sanremo 2025 si propone sempre come punto di aggregazione e di incontro degli addetti ai lavori, delle Autorità, dei Giornalisti, delle personalità di spicco del mondo della Cultura e dello Spettacolo: un pubblico selezionato e qualificato. Si rinnova il Patrocinio con Rai e la collaborazione con Rai Pubblicità per progetti come Tra Palco e Città che sono ormai diventati elementi distintivi della settimana del Festival.

All’interno di Casa Sanremo un importante polo dedicato ai media: Rai Radio1, RaiNews24, RaiNews.it, Rai Play, Rai Libri, Rai Radio tutta italiana, RaiPlay Sound, Rai Com, Rai Italia, Rai Italy e TG2 Italia Europa. Riconfermato anche il programma “Le pagelle di Max” che, nella scorsa edizione, ha registrato ottimi ascolti.

Gli appuntamenti di Casa Sanremo saranno costantemente raccontati in diretta dalla Tv Digitale Casa Sanremo Tv e TWEB e dai microfoni di Radio Casa Sanremo fruibili da ogni device scaricando l’app di Casa Sanremo.

I programmi di punta “L’Italia in Vetrina”, condotto per il primo anno dalla giornalista Grazia Serra, e “Buongiorno Sanremo”condotto da Savino Zaba proporranno un palinsesto di informazione e curiosità festivaliere, oltre a valorizzare le eccellenze presenti nell’ edizione in corso.

Di grande interesse NextGen Legality by Nextenne, il focus sulla legalità e sui grandi temi dell’attualità, destinato soprattutto alle nuove generazioni. Talk con nomi di grande calibro, condotti da Roberto de Candia e Grazia Serra. Gli Ospiti di questa edizione saranno: Annamaria Frustaci, Sostituto Procuratore Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro; Camillo Falvo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia; Ciro Angelillis, Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Bari; Claudio Martelli, ex Ministro della Giustizia, Politico, Scrittore, Giornalista; Francesca Nanni, Procuratore generale presso la Corte di Appello di Milano; Marianna Aprile, Giornalista e Conduttrice LA7; Nicola Gratteri, Procuratore Generale presso il Tribunale di Napoli; Nino Di Matteo, Sostituto Procuratore Direzione Antimafia e Antiterrorismo; Paolo Di Giannantonio, Giornalista, già anchorman del TG1; Paolo Pagliaro, Giornalista e coautore di “Otto e mezzo”; Sigfrido Ranucci, Giornalista, Autore televisivo e Conduttore della trasmissione “Report” in onda su Rai3. Per l’occasione sarà presentato il nuovo Magazine “Nextenne”.

Tra i momenti di riflessione e confronto, due eventi speciali: il primo, giovedì 13 febbraio, curato dal Ministero della Salute; il secondo, sabato 15 febbraio, con ANAS, sul tema guida sicura.

Come sempre all’interno di Casa Sanremo saranno protagonisti i Territori splendidi del nostro Belpaese: Terre d’Irpinia; Grotte di Frasassi; Regione Liguria; Regione Calabria, con la Riviera dei Cedri; Regione Puglia, il Comune di Barletta; Terre del Bussento, il Comune di Pellezzano e il Comune di Sapri; Regione Basilicata e il Comune di Ruoti; Comune di Mercogliano; Comune di Montecorvino Pugliano; Comune di Centola-Palinuro.

Fondamentale è la collaborazione con il settore sociale e il mondo dell’associazionismo. In questo contesto, spiccano le partecipazioni di realtà di grande rilevanza come Amnesty International, Save the Children, Musica contro le Mafie e Unicef.

Un’iniziativa speciale delle Grotte di Frasassi si terrà dal 4 al 6 febbraio, dove saranno organizzate lezioni sui temi ambientali per le Scuole educational, incentrate sulla salvaguardia del pianeta, con la partecipazione dei popolari “Gormiti – The New Era” di Rainbow. Inoltre, giovedì 13 febbraio, alle ore 17.00, le Grotte di Frasassi presenteranno l’evento “Festival Art. 21: L’Eco della Libertà dalle Grotte di Frasassi“, un’occasione speciale che vedrà la partecipazione di artisti, musicisti e figure di spicco del mondo della cultura.

Tra i Premiati illustri: Metis Di Meo, Conduttrice e Attrice; Donatella Bianchi, Giornalista e Conduttrice; Angelo Mellone, Giornalista, Scrittore e Direttore Day Time Rai 1; Giorgio Verdelli, Regista e Sceneggiatore; il Maestro Vittorio Storaro, Direttore della Fotografia, vincitore di tre Premi Oscar, a cui andrà il Premio Casa Sanremo alla Carriera.

Anche per il 2025 il Soundies Music Award sarà assegnato alla casa discografica e all’artista che avranno realizzato il videoclip più significativo tra quelli prodotti per le canzoni in gara al Festival di Sanremo.

Presenti per il 10° anno consecutivo i ragazzi di Radio Immaginaria e la Giuria di adolescenti, composta da più di 500 ragazzi in tutta Italia.

Da segnalare la food experience immersiva, che quest’anno porta la firma unica ed eccellente di Gambero Rosso. Per la parte beverage, Casa Sanremo si è affidata alla comprovata esperienza della Perrella Academy. Tra le principali esperienze gastronomiche spicca l’Arena del Gusto Riggi,

con i sapori di Maestri Pizzaioli che si incontrano per raccontare le eccellenze del food italiano.

Una piacevole novità: “Casa Sanremo Underground” ospita “Piazza Marconi – Casa Sanremo, che accoglie le Emittenti radiofoniche e gli eventi Live Box e Performer.

Live Box non è un Concorso e non è un Contest, ma è lo spazio che permette ai talenti di qualsiasi età di esibirsi con la propria musica all’interno di un evento che amplifica il mood legato al Festival di Sanremo.

È il M° Ciro Barbato a guidare, in qualità di Direttore artistico e organizzativo, il team di professionisti e gli artisti che lavorano al progetto. L’ambito comunicazione del progetto è curato dalla dottoressa Maria Puca.

Quest’anno a Live Box, si affianca, un altro palcoscenico che valorizza l’arte in tutte le sue infinite sfaccettature: Performer. Si unisce, dunque, al gruppo di lavoro di Casa Sanremo, per questo progetto in particolare, il M° Ermanno Croce. È stato già inaugurato Casa Sanremo Campus che integra e amplia l’offerta formativa della Gruppo Eventi Academy.

The Club è la vetrina importantissima per Dj, Dj producer e Dance Singer. Gli artisti selezionati si alterneranno alle consolle di Casa Sanremo, con esibizioni dal vivo. Responsabile del progetto è Davide Vignes.

The Comfort Zone rimane e si riconferma è l’esclusiva area benessere, con professionisti del mondo olistico e la collaborazione con CSEN.

Tornano i format più seguiti.

Il Salotto letterario di Casa Sanremo offre molti spunti di dialogo e confronto. Confermata la fortunata partnership con Rai Libri. Tra gli autori Rai Libri saranno presenti: Beppe Convertini, Marco Carrara e Savino Zaba.

Il Concorso letterario, con due Sezioni all’attivo, ha raccolto un numero elevatissimo di adesioni, confermandosi come uno dei contest letterari più ambiti. Durante la Cerimonia di Premiazione, ospiti d’onore Pablo Reyes, former member dei Gipsy King, e la sua attuale formazione per il Premio per i 38 anni della canzone “Bamboleo”, un successo planetario.

Il format “La Vetrina”, presentato da Maurilio Giordana, è dedicato a scrittori già affermati e a quelli esordienti, selezionati per offrire al pubblico letture di qualità.

Gli appuntamenti speciali sono condotti da Grazia Serra.

Casa Sanremo Library prevede, invece, lo “Scaffale dei libri” dove gli autori possono lasciare una copia del loro volume, autografandolo con dedica. Interessanti i titoli in catalogo (volumi cartacei e in formato e-book) editi da Casa Sanremo Edizioni che, al momento, vanta ben 5 Collane: Narrativa, Storie, Poesie, Antropologia e Territori, Arte.

Nell’ambito delle iniziative di avvicinamento alla Lettura di Casa Sanremo, rilevanti i laboratori di lettura con i detenuti di due realtà carcerarie molto importanti: l’Istituto penitenziario di Arienzo e l’ICATT di Eboli. Il salotto culturale ospiterà anche le Eccellenze italiane selezionate da Casa Sanremo: Aziende che racconteranno il successo del loro brand.

Il mondo degli investimenti sarà ancora una volta protagonista a Casa Sanremo Invest.

Per il primo anno in assoluto, Casa Sanremo e il Festival di Sanremo, per volontà rispettivamente del Consorzio Gruppo Eventi e di Rai Com,avranno il loro Store con merchandising ufficiale, originale ed unico, realizzato e prodotto da KeyStart23, l’azienda specializzata in comunicazione e gadget.

Tre i punti vendita: due a Casa Sanremo ed uno in Piazza Colombo. Disponibile anche l’e-commerce al link: https://www.officialshopsanremo.it