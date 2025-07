Le notti di Orfeo: astronomia, mitologia e musica

Potenza – Il 15 luglio alle ore 21.00 la suggestiva cornice della Villa Romana di Malvaccaro ospiterà un evento speciale che unisce astronomia, mitologia e musica.

Lo spettacolo vedrà in scena gli attori Pio Baldinetti e Andrea Tosi e il musicista Dario Satriani in una serata dedicata alle stelle in cui la musica accompagnerà i visitatori alla scoperta del cielo stellato e della mitologia collegata ai racconti del cielo.

Ogni sera sopra di noi si accende un’esplosione di bellezza. E nell’Universo ogni esplosione è silenziosa. Nel nostro cielo estivo noi possiamo osservare una costellazione che immortala il nostro privilegio, si tratta della Lyra, una costellazione piccola come l’omonimo strumento di Orfeo, il musicista leggendario dell’antica Grecia, da cui prende il nome. La Lyra è praticamente impossibile da non trovare nel cielo notturno e buio dell’estate ed è per questo motivo che tutti i visitatori avranno la possibilità di osservare il cielo stellato grazie all’Osservatorio Astronomico Planetario Anzi.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Serendipity ETS, in partenariato con Einca società cooperativa – Planetario Osservatorio Astronomico di Anzi, Teerum Valgemon Aesai Anzi onlus, Fondazione Luciana Blasi – Fondazione di Partecipazione ETS, Centro Lucano Studio e Ricerche demo-etno-antropoligiche e rientra nel cartellone estivo promosso dal Comune di Potenza “ ConGliOcchiDellaNostraStoria: LaVillaRomanaDiMalvaccaro”.

Per info e prenotazioni 3792007031