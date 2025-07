La Rinascita Lagonegro conferma il giovane palleggiatore Vincenzo Simone

La Rinascita Volley Lagonegro annuncia la riconferma del giovane palleggiatore Vincenzo Simone per la stagione 2025/2026, coronando un percorso di crescita costante e determinazione.

Per il regista classe 2008, lagonegrese doc e prodotto del settore giovanile biancorosso, la riconferma rappresenta un riconoscimento del suo impegno e un’importante occasione per continuare a crescere al fianco di atleti più esperti e sotto la guida dello staff tecnico guidato da coach Waldo Kantor, che crede molto nelle sue qualità.

E parlando di agonismo puro, Vincenzo ha meritato questa ulteriore opportunità in seguito agli ottimi risultati ottenuti negli anni con le squadre giovanili e dopo aver iniziato il suo percorso all’interno della famiglia Rinascita all’età di soli cinque anni: nel 2019 ha vinto il campionato nazionale Under 12, poi due titoli consecutivi Under 15 a livello regionale (2021 e 2022) e tre campionati regionali consecutivi Under 17, 2023-2024 e 2025. Quest’anno, infine, ha raggiunto anche la finale regionale Under 19.

La conferma da parte del Club, dunque, rappresenta non solo un premio, ma anche una scommessa sul futuro.

“Sono davvero felice per questa permanenza– ha dichiarato il giovanissimo palleggiatore – Per me è un onore poter continuare a far parte di questo gruppo.

Ringrazio la Società e lo staff tecnico per la fiducia: darò il massimo ogni giorno, dentro e fuori dal campo, per ripagare questo riconoscimento e continuare a migliorarmi. È solo l’inizio di una nuova stagione e voglio farmi trovare pronto”.

Soddisfazione anche da parte del comparto societario: “Vincenzo è un ragazzo con grande potenziale e, soprattutto, una mentalità da professionista.

Ha affrontato la scorsa stagione con serietà e umiltà, mettendosi sempre a disposizione e vincendo ancora una volta il titolo regionale della sua categoria giovanile. Crediamo molto in lui e siamo convinti che, con il lavoro quotidiano, potrà diventare un punto di riferimento per il nostro progetto.

La sua conferma è frutto di meritocrazia e visione a lungo termine“.