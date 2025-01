Un nuovo bando per il trasporto pubblico extraurbano

“In tempi rapidi produrremo il nuovo bando per i tre lotti extraurbani del trasporto pubblico locale per i quali, la scorsa primavera, non si era concretizzato un esito positivo.

Oggi abbiamo approvato la delibera per la concessione del servizio. Si riparte, faremo presto e bene”.

Lo ha dichiarato, al termine della seduta di Giunta di oggi a Potenza, il vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Pasquale Pepe.

Il nuovo bando terrà conto delle indicazioni dal Tavolo Tecnico di Lavoro, riunito lo scorso ottobre, anche attraverso il supporto di consulenti esperti, al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici.

Nel provvedimento ratificato in via Verrastro, si fa riferimento alla necessità di dover garantire sull’intero territorio regionale il diritto alla mobilità attraverso l’erogazione del servizio di trasporto pubblico locale, servizio essenziale, costituzionalmente garantito nonché servizio di interesse economico generale (Sieg).

Verrà favorita la più ampia partecipazione possibile degli operatori alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di Tpl su gomma regionale, provinciale e comunale di competenza della Regione.

La delibera approvata costituisce un nuovo atto di indirizzo e di impulso, a superamento di precedenti deliberati.

“Si riparte – ha commentato Pepe – per dare un servizio moderno e integrato ai lucani, non senza il coinvolgimento del Consiglio regionale, dei sindacati e dei vari stakeholder. Il trasporto pubblico locale è una priorità del dipartimento Infrastrutture.

Come ho annunciato al momento del mio insediamento nelle vesti di assessore al ramo, puntiamo su una Basilicata interconnessa e siamo determinati a raggiungere l’obiettivo”.