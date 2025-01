Il Vigile di Senise Antonio Di Ciancia va in pensione

Dopo anni di onorato servizio, il vigile di Senise Antonio Di Ciancia ha raggiunto il traguardo della pensione. Un evento che segna un momento importante nella vita di un uomo che ha dedicato la sua carriera alla comunità senisese.

Di Ciancia, conosciuto da tutti in paese per la sua disponibilità e professionalità, ha rappresentato un punto di riferimento per i cittadini di Senise. Sempre presente e pronto ad aiutare, ha saputo conquistare la stima e l’affetto di tutti.

La sua carriera è stata caratterizzata da una grande dedizione al lavoro e un forte senso del dovere. Ha sempre svolto le sue mansioni con impegno e responsabilità, contribuendo a rendere Senise un paese più sicuro e vivibile.

Tutta la comunità senisese si unisce nel salutare Antonio Di Ciancia, ringraziandolo per il servizio reso e augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni.

Con la pensione, si apre per Antonio Di Ciancia un nuovo capitolo della sua vita. Un momento per dedicarsi alle proprie passioni, ai propri interessi e alla famiglia.

A lui vanno i nostri migliori auguri per un futuro sereno e pieno di gioia.