Le Pro Loco della Valle del Mercure si mettono in rete

Rotonda, 28 gennaio 2025 – Diventa realtà la “Pro Loco della Valle”, la nuova grande organizzazione che riunisce le associazioni che promuovono il territorio nei comuni di Rotonda, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Viggianello, Laino Borgo, Laino Castello e Mormanno. L’ufficializzazione, in un incontro, a Rotonda tra i referenti, lucani e calabresi, delle pro loco della Valle del Mercure.

“Un passo significativo per le nostre comunità – spiega il sindaco di Rotonda, Rocco Bruno – siamo convinti che una maggiore unione e cooperazione tra i nostri paesi non possano che portare benefici reciproci, valorizzando il territorio e le sue risorse”. Prima prova da affrontare per l’unione delle pro loco, l’organizzazione del Carnevale.

La prima manifestazione congiunta si svolgerà a Viggianello il 23 febbraio, poi toccherà nel 2026 a Laino Castello ed a seguire, fino al 2028, a Castelluccio Inferiore e Rotonda. “Mi auguro che questo incontro rappresenti solo l’inizio di una collaborazione più stretta e proficua tra le nostre comunità, non limitandosi esclusivamente all’organizzazione del Carnevale – aggiunge Bruno – l’auspicio è che la cooperazione possa estendersi anche a molte altre manifestazioni ed eventi di cui il nostro comprensorio, che si estende dalla Basilicata alla Calabria nel Parco Nazionale del Pollino, ha grande bisogno”.