In 250mila hanno reso omaggio alla salma di Papa Francesco, a San Pietro il rito della chiusura della bara

Già dalle mura vaticane si snoda a metà mattinata la folla di fedeli, turisti e semplici curiosi arrivati a San Pietro per un omaggio alla salma di papa Francesco.

La folla, composta da bambini, anziani, persone di ogni età, si ripara dal sole che si alterna alla pioggia con ombrelli e cappellini e aspetta il proprio turno ordinatamente, seguendo le indicazioni dei volontari che disciplinano gli accessi. Molti pensano di prendere partecipare domani anche ai funerali del pontefice o a parte di essi, dalla piazza.

“Siamo venuti qui da Bologna – spiega una giovane famiglia, padre madre e Antonio, 8 anni – domani aspetteremo di vedere al Colosseo il feretro del pontefice per l’ultimo viaggio”.

“Siamo qui per il funerale di una persona importante”, aggiunge Antonio. In media, secondo i volontari della protezione civile e dell’Agesci, presenti numerosi, al momento ci vogliono quasi 2 ore per riuscire a rendere omaggio a papa Bergoglio.

Il commiato dei 250mila, domani il lungo addio al Papa

Già dalle mura vaticane si snoda a metà mattinata la folla di fedeli, turisti e semplici curiosi arrivati a San Pietro per un omaggio alla salma di papa Francesco.

La folla, composta da bambini, anziani, persone di ogni età, si ripara dal sole che si alterna alla pioggia con ombrelli e cappellini e aspetta il proprio turno ordinatamente, seguendo le indicazioni dei volontari che disciplinano gli accessi.

Molti pensano di prendere partecipare domani anche ai funerali del pontefice o a parte di essi, dalla piazza.

“Siamo venuti qui da Bologna – spiega una giovane famiglia, padre madre e Antonio, 8 anni – domani aspetteremo di vedere al Colosseo il feretro del pontefice per l’ultimo viaggio”. “Siamo qui per il funerale di una persona importante”, aggiunge Antonio. In media, secondo i volontari della protezione civile e dell’Agesci, presenti numerosi, al momento ci vogliono quasi 2 ore per riuscire a rendere omaggio a papa Bergoglio.

Già dalle mura vaticane si snoda a metà mattinata la folla di fedeli, turisti e semplici curiosi arrivati a San Pietro per un omaggio alla salma di papa Francesco.

In San Pietro il rito della chiusura della bara del Papa

E’ iniziato nella Basilica di San Pietro il rito della chiusura della bara di papa Francesco.

A presiederlo, il cardinale Kevin Joseph Farrell, camerlengo di Santa Romana Chiesa. Oltre a lui e al maestro delle Celebrazioni liturgiche mons. Diego Ravelli, vi prendono parte i cardinali Giovanni Battista Re, decano del Sacro Collegio, Roger Michael Mahony, cardinale presbitero, Dominique Mamberti, protodiacono, Mauro Gambetti, arciprete della Basilica, Pietro Parolin, già segretario di Stato, Baldo Reina, vicario per la Diocesi di Roma, Konrad Krajewski, elemosiniere; i monsignori Edgar Peña Parra, sostituto, Ilson de Jesus Montanari, vice camerlengo, Leonardo Sapienza, reggente della Casa Pontificia; i canonici del Capitolo vaticano, i penitenzieri minori vaticani, i segretari del Papa e altre persone ammesse dal maestro delle Celebrazioni liturgiche.

Hanno reso omaggio alla salma del Papa 250 mila persone

Dalla mattina di mercoledì 23 aprile alle 11:00 fino a questa sera alle 19:00 si sono recate nella Basilica di San Pietro per rendere un saluto a Papa Francesco circa 250.000 persone. Lo comunica la Sala stampa vaticana.

Terminato l’afflusso dei fedeli alla salma del Papa

Dopo la chiusura dell’accesso in Piazza San Pietro poco prima delle 17.00, si è ora esaurito l’afflusso dei fedeli in fila verso la Basilica di San Pietro, per rendere l’ultimo saluto alla salma di papa Francesco. Tra poco, con la Basilica chiusa, si svolgeranno le operazioni di chiusura del feretro.

Il prefetto di Roma, pronti accogliere anche più di 200mila fedeli

“Ci aspettiamo circa duecentomila persone domani per le esequie, però siamo predisposti per accogliere ancora più persone. Abbiamo esteso i maxi schermi fino a piazza Cavour”.

Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. “Abbiamo registrato un forte afflusso di fedeli a San Pietro e abbiamo dovuto attuare momenti di chiusura per evitare la calca e che qualcuno in coda non riuscisse a entrare. Qualcuno ha protestato ma non ci sono stati problemi”.

Zelensky, ‘potrei non partecipare ai funerali del Papa’

Volodymyr Zelensky ha reso noto che potrebbe non partecipare ai funerali di papa Francesco a Roma, a causa di importanti “incontri militari” che dovrà tenere. “Se non sarò presente in tempo, l’Ucraina sarà rappresentata a un livello adeguato. Il ministro degli Esteri e la first lady saranno presenti. Per quanto mi riguarda, è importante essere qui. Oggi in Ucraina si terranno diversi incontri militari”, ha dichiarato Zelensky visitando il luogo dell’attacco russo su Kiev.

Il presidente francese Macron rende omaggio alla salma del Papa

Il presidente francese Emmanuel Macron, con al fianco la moglie Brigitte, è entrato nella Basilica di San Pietro per rendere omaggio alla salma di papa Francesco. Macron e la consorte hanno sostato in piedi per alcuni momenti al lato del feretro, prima di uscire dalla Basilica.

Alle 18 Macron in raccoglimento alla salma di Papa Francesco

Oggi alle ore 18 il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, con la première dame Brigitte, si raccoglierà davanti alla salma di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, secondo quanto reso noto da fonti dell’Eliseo.

Quattromila agenti forze ordine in campo per le esequie del Papa

Saranno circa quattromila gli uomini e le donne delle forze dell’ordine in campo domani nel giorno dei funerali di papa Francesco. E’ quanto emerge dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura. Oltre mille saranno impiegati per scortare le delegazioni straniere in arrivo a Roma. A questi si aggiungono, quattromila volontari.

Al corteo dietro feretro Papa parenti e alcuni cardinali

“Il corteo funebre del Papa, di poche auto con alcuni cardinali e qualche parente, procederà a passo d’uomo per permettere a tutti di dare l’ultimo saluto. Abbiamo calcolato che per arrivare a Santa Maria Maggiore impiegherà fino a poco più di un’ora procedendo tra i 5 e i 10 chilometri orari”. Lo ha detto il prefetto Lamberto Giannini, al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Trump: ‘Francesco amava il mondo, era un bravo cristiano’

“Amava davvero il mondo ed era un bravo cristiano. L’ho incontrato due volte. Penso fosse un tipo fantastico”: lo ha detto Donald Trump ai reporter prima di partire per Roma per i funerali del Papa.

Poveri e migranti con Sant’Egidio ai funerali del Papa

La Comunità di Sant’Egidio parteciperà domani ai funerali di Papa Francesco con il suo popolo, “a partire dai poveri che lo hanno conosciuto e amato durante il corso del suo pontificato”: dai rifugiati venuti con il suo aereo dall’isola di Lesbo a quelli che erano nei campi profughi di Cipro, giunti in Italia grazie ai corridoi umanitari, fino ai tanti senza dimora che lo hanno incontrato, come coloro che hanno trovato accoglienza, accanto al Vaticano, a Palazzo Migliori, che nel novembre 2019 venne affidato alla Comunità. Alcuni di loro saranno anche a Santa Maria Maggiore per rendere omaggio a Francesco prima della sua sepoltura.

Il Papa: fu la Madonna a dirmi, pensa a tua sepoltura

“Papa Francesco disse inizialmente no alla proposta di fare la sua sepoltura nella basilica vaticana di Santa Maria Maggiore. Ma una settimana dopo ci ripensò. Chiamò il commissario straordinario della basilica e gli disse: ‘La Madonna mi ha detto, preparati la tomba, sono molto felice che la Madonna non mi ha dimenticato'”. Lo racconta il coadiutore della basilica, il cardinale Roland Mackrikas, che si è occupato in prima persona di tutte le operazioni riguardo la realizzazione della tomba.

Finora 150mila persone per l’omaggio al Papa

Erano 150mila le persone, alle 12 di oggi, che hanno reso il loro omaggio alla salma di Papa Francesco. Lo ha detto il portavoce vaticano Matteo Bruni.

Alert Protezione Civile, alle 17 chiude piazza san Pietro

Con un It-Alert inviato ai telefonini di tutta la città di Roma, all’interno del Grande Raccordo Anulare, la Protezione Civile nazionale ha chiarito che per l’ultimo saluto a papa Francesco, piazza San Pietro chiuderà alle 17, mentre la Basilica alle 18, un’ora in anticipo rispetto a quanto stabilito inizialmente nei giorni scorsi.

Mezzo funebre permetterà la visione della bara del Papa

Il mezzo sul quale verrà posta la bara del Papa nel corteo da San Pietro a Santa Maria Maggiore, domani, dopo il funerale, permetterà la visione della bara. Lo ha detto il portavoce vaticano Matteo Bruni.

Il corteo funebre di domani durerà mezz’ora

Il corteo funebre, alla fine del funerale del Papa, da San Pietro a Santa Maria Maggiore, non passerà per Piazza San Pietro. Il corteo uscirà dalla Porta del Perugino e poi seguirà il percorso indicato dalla Questura. E’ previsto un tempo di percorrenza di mezz’ora. Il calcolo della durata del corteo è stato fatto dalle forze di sicurezza e testato in assenza di persone. E’ possibile che se sarà presente un pubblico massiccio lungo il percorso la durata sia maggiore.

ANSA