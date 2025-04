A Udine la prima mostra italiana di Shigeru Mizuki

Oltre 100 opere originali, molte delle quali esposte per la prima volta fuori dal Giappone, con riproduzioni, riviste, documenti video, testi critici, libri per raccontare l’universo creativo di Shigeru Mizuki, uno dei più grandi maestri giapponesi del fumetto: è la mostra inaugurata a Casa Cavazzini “Mondo Mizuki, Mondo Yokai”, la prima in Italia e la seconda in Europa dopo Angoulême dedicata all’autore leggendario di Kitaro, Akuma-kun e Nonnonba.

Aperta dal 26 aprile al 30 agosto, l’esposizione è curata da Canicola, Vincenzo Filosa e Mizuki Pro (Tokyo), e realizzata con il Centro Espressioni Cinematografiche nell’ ambito della 27/o del Far East Film Festival.

Artista visionario, Mizuki ha rivoluzionato il fumetto giapponese introducendo il genere yokai manga, ispirato agli spiriti e mostri della mitologia nipponica, con un tratto unico e un approccio antropologico e immaginifico.

Soldato durante la Seconda Guerra Mondiale, Mizuki ha trasformato la memoria del dolore in narrazione fantastica, dando vita a un mondo di umanità, ironia e meraviglia.

Inoltre, Canicola pubblica ‘Il mondo delle fessure rotonde’, prima antologia occidentale di storie inedite tratte dalla rivista “Garo”, con racconti e scritti di Mizuki tra 1966 e 1980.

In parallelo, il Far East Film Festival dedica una speciale retrospettiva a mostri e spiriti del folklore orientale: “Yokai e altri mostri: dal folklore al cinema”.

ANSA